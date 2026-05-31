Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

Какие растения лучше не сажать возле дома. Народные приметы объясняют, почему папоротник, плющ или лилии считаются нежелательными возле окон и входа.

Какие растения нельзя сажать возле дома

Какие растения лучше не сажать возле дома по приметам

Почему некоторые цветы считаются "несчастливыми" для двора

Многие украшают двор цветами и кустарниками. Но по народным приметам, некоторые растения нельзя сажать близко к окнам или входу. Люди заметили, что они могут портить настроение, вызывать усталость или приносить ссоры. Какие именно растения нельзя высаживать возле дома, расскажет Главред.

Растения, которые лучше не сажать возле дома

Старики годами наблюдали за растениями и заметили определенные закономерности.

Папоротник

Считается, что папоротник отнимает у людей силы. Если посадить его под самыми окнами, в доме все будут ходить уставшими и сонными.

Плющ у стен

Любые вьющиеся растения, плотно покрывающие стены, приносят в семью ссоры. Также говорят, что плющ "изгоняет" из дома мужчин.

Лилии во дворе

Эти цветы очень красивы, но в народе они издавна связаны с грустью и сожалением. Поэтому на клумбах возле дома их старались не высаживать.

Туя у входа

Ее часто называют деревом одиночества. Особенно плохо, если она растет прямо перед входом в дом.

Почему появились эти запреты

На самом деле в этих приметах нет мистики — только обычная логика и бытовой опыт.

Запах, вызывающий головную боль

Лилии и некоторые другие цветы пахнут слишком сильно и резко. Если этот запах постоянно проникает в открытое окно, у вас может начаться головная боль.

Тень и сырость в доме

Папоротник любит тень, а плющ полностью закрывает стены от солнца. Из-за этого в доме становится темно, появляется сырость и плесень, а от этого люди чаще болеют и чувствуют себя вялыми.

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

