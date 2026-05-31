Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

Марина Иваненко
31 мая 2026, 14:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Какие растения лучше не сажать возле дома. Народные приметы объясняют, почему папоротник, плющ или лилии считаются нежелательными возле окон и входа.
Какие растения нельзя сажать возле дома
Какие растения нельзя сажать возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие растения лучше не сажать возле дома по примет
  • Почему некоторые цветы считаются "несчастливыми" для двора

Многие украшают двор цветами и кустарниками. Но по народным приметам, некоторые растения нельзя сажать близко к окнам или входу. Люди заметили, что они могут портить настроение, вызывать усталость или приносить ссоры. Какие именно растения нельзя высаживать возле дома, расскажет Главред.

Растения, которые лучше не сажать возле дома

Старики годами наблюдали за растениями и заметили определенные закономерности.

видео дня

Папоротник

Считается, что папоротник отнимает у людей силы. Если посадить его под самыми окнами, в доме все будут ходить уставшими и сонными.

Плющ у стен

Любые вьющиеся растения, плотно покрывающие стены, приносят в семью ссоры. Также говорят, что плющ "изгоняет" из дома мужчин.

Лилии во дворе

Эти цветы очень красивы, но в народе они издавна связаны с грустью и сожалением. Поэтому на клумбах возле дома их старались не высаживать.

Туя у входа

Ее часто называют деревом одиночества. Особенно плохо, если она растет прямо перед входом в дом.

Видео о том, какие красивые кустарники можно посадить возле дома, можно посмотреть здесь:

Почему появились эти запреты

На самом деле в этих приметах нет мистики — только обычная логика и бытовой опыт.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Запах, вызывающий головную боль

Лилии и некоторые другие цветы пахнут слишком сильно и резко. Если этот запах постоянно проникает в открытое окно, у вас может начаться головная боль.

Тень и сырость в доме

Папоротник любит тень, а плющ полностью закрывает стены от солнца. Из-за этого в доме становится темно, появляется сырость и плесень, а от этого люди чаще болеют и чувствуют себя вялыми.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы комнатные растения интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17Синоптик
Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

14:06Украина
Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Последние новости

15:46

Гороскоп на завтра, 1 июня: Близнецам — радостное событие, Девам — грусть

15:27

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

15:17

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17

Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

Реклама
13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

Реклама
10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

04:25

Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

03:53

Регионы под атакой магнитной бури: когда закончится шторм

03:31

Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

03:25

Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

03:11

Обладают железным характером: люди, родившиеся в 4-м месяце, самые сильные

01:50

Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

30 мая, суббота
23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

Реклама
22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять