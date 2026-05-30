Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

Район Лукьяновки регулярно попадал в сводки после ракетных атак и налетов беспилотников.

https://glavred.info/regions/samyy-opasnyy-rayon-kieva-pochemu-rf-massirovanno-bet-po-odnoy-lokacii-10769123.html Ссылка скопирована

РФ массированно бьет по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Важное:

Один район за годы войны превратился в символ стойкости Киева

Район регулярно попадал в сводки после ракетных атак и налетов беспилотников

Лукьяновка за годы войны превратилась в один из символов стойкости Киева. Район неоднократно оказывался под ударами российских ракет и дронов, однако каждый раз возвращался к жизни, несмотря на разрушения и потери.

Весной 2022 года местные жители впервые столкнулись с масштабными обстрелами, пишет ТСН. Тогда многие еще надеялись, что война не затянется надолго.

видео дня

Однако спустя несколько недель район вновь оказался под огнем. Один из ударов пришелся по современному жилому комплексу. Сначала казалось, что трагедии удалось избежать, но позже стало известно о гибели журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич, чья квартира находилась в пострадавшем доме.

Последующие годы не принесли Лукьяновке спокойствия. Район регулярно попадал в сводки после ракетных атак и налетов беспилотников. В 2025 году один из ударных дронов врезался в многоэтажный дом, повредив подземный паркинг, который использовался как укрытие для жителей. В другом случае взрыв возле жилой застройки уничтожил десятки автомобилей, нарушил работу транспорта и оставил после себя значительные разрушения.

Тем не менее жизнь здесь практически никогда не останавливалась. Даже после самых тяжелых атак Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку от мест прилетов, продолжал работать уже на следующий день. Лишь во время одного из последних массированных ударов объект получил настолько серьезные повреждения, что значительная его часть была уничтожена огнем.

За годы постоянной опасности у жителей района сформировался особый характер и собственный взгляд на происходящее. Лукьяновка обросла местными легендами, шутками и символами, которые помогают людям сохранять выдержку в сложных обстоятельствах. Здесь давно привыкли встречать трудности с иронией, а чувство общности стало одной из главных черт района, который продолжает жить вопреки войне.

/ Инфографика Главреда

ЕС не намерен покидать Киев из-за угроз РФ: заявление посла

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сообщила, что европейские дипломаты продолжат работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. По ее словам, призывы к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу не повлияют на деятельность представительства ЕС, которое сохраняет свое присутствие и продолжит выполнять свои задачи в обычном режиме.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред