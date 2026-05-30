РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с Кремлем

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2026, 18:27
Олег Жданов убежден, что российские оккупанты не будут бить ядерным оружием по Украине.
Орешник
Будет ли РФ бить Орешником и ядеркой по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Кратко:

  • РФ не будет бить по Украине ядеркой
  • Россияне могут атаковать Киев "Орешником"

Российские оккупанты угрожают ударами ядерным оружием по Киеву. Однако такой сценарий можно исключить. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он утверждает, что есть договоренности на разных уровнях о том, что в войне будет применяться только конвенциональное оружие. Использование ядерки не поддерживает Трамп и Китай.

"Есть еще один важный нюанс, почему Путин не применит против Украины ядерное оружие. Как известно, наши войска начали использовать метеозонды для доставки дронов типа Hornet в точки пуска. А россияне не могут нам ответить тем же. Знаете – почему? Все просто: роза ветров такова, что все несется в сторону России! Потому, если Путин бахнет любой ядерный заряд, радиоактивное облако и радиоактивные осадки будут ловить именно в России", - говорит Жданов.

В то же время россияне могут попытаться ударить по Киеву "Орешником".

"Но! Во время атаки 24 мая один вообще не долетел, а второй почему-то улетел в Белую Церковь", - добавил Жданов.

Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

Удар "Орешником" по Украине - что известно

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" по Киевской области. По его словам, удар пришелся по району города Белая Церковь.

В результате попадания в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, загорелись три гаража. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Как сообщал Главред, вероятно, было выпущено не одна, а две ракеты. По данным аналитиков, второй пуск мог быть направлен по временно оккупированной территории в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

