"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

После удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

РФ атаковала Киев и область ракетами и дронами

Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия"

В результате очередной российской атаки в ночь на 24 мая на территории Киевской области зафиксированы повреждения жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорания в нескольких районах области.

В Белоцерковском районе, куда РФ била Орешником, сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

"В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража", - говорится в сообщении.

Кроме того, от российских ударов в Киеве пострадали стадион имени Лобановского, музей Чернобыль, Национальный художественный музей Украины, церковь на Почтовой.

Последствия удара по Белой Церкве / Фото: ДСНС

"Все объекты поражены"

Тем временем в Минобороны РФ уже отчитались об "ударе возмездия по военным целям".

"Удар нанесен по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

