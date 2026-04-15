Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

Мониторинговые каналы фиксируют признаки возможной подготовки России к новому ракетному запуску "Орешника" с полигона "Капустин Яр" в направлении Украины.

https://glavred.info/war/rossiya-mozhet-gotovit-novyy-udar-oreshnikom-po-ukraine-nazvany-daty-10756886.html Ссылка скопирована

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине:

О чем идет речь в материале:

Страна-агрессор Россия закрывает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", что может свидетельствовать о подготовке нового удара по Украине с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

По информации аналитиков, 15 апреля появились данные о закрытии Россией воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в Астраханской области, откуда осуществляются запуски ракет "Орешник".

видео дня

"Ограничения действуют ежедневно с 15 по 17 апреля, с 09:00 до 19:00. Причина закрытия воздушного пространства неизвестна", — говорится в сообщении.

Еще за неделю до этого мониторинговые ресурсы сообщали о подготовке нового запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с этого полигона в направлении Украины в ближайшее время.

РС 26 "Рубеж" (Орешник) / Инфографика: Главред

Вероятно, как и ранее, такие пуски могут происходить без полноценного боевого заряда, ведь их основной целью является не поражение целей.

Подобные запуски используют для испытания ракеты в реальных условиях, сбора информации о работе систем противовоздушной обороны и управления, а также для демонстрации возможностей и оказания давления на Украину и ее партнеров.

"Фактически это испытание и психологическое воздействие, а не классический ракетный удар. К запуску готовы 2 ракеты, информация о возможных целях отсутствует", — говорилось в сообщении мониторов.

Время подлета ракеты "Орешник" к городам Украины / Инфографика Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска могут готовиться к применению против Украины баллистических ракет средней дальности комплекса "Орешник". По данным мониторинговых ресурсов, на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области уже подготовлены к запуску две такие ракеты.

Ранее, в ночь на 9 января 2026 года, Россия осуществила масштабный обстрел Украины, во время которого по Львовской области была выпущена ракета "Орешник", способная нести ядерный заряд. Взрывы тогда были слышны как во Львове, так и в области, и это стал первый подобный удар по западному региону вблизи границ ЕС с начала полномасштабной войны.

По оценке эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестнова, этот удар носил демонстративный характер и был сигналом для Европы. Он отметил, что ракета пробила несколько перекрытий здания и уничтожила полное собрание сочинений Ленина.

О личности: Константин Криволап Константин Криволап — украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред