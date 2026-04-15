Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

Зеленский подчеркнул, что есть только один человек, которого Путин действительно боится.

https://glavred.info/ukraine/vtoroy-prezidentskiy-srok-i-glavnye-opaseniya-putina-zelenskiy-udivil-zayavleniem-10756859.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал ряд важных заявлений

Вы узнаете:

На чьей стороне президент США Дональд Трамп

Может ли Зеленский баллотироваться на второй президентский срок

Кто может заблокировать вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ZDF. В нем он рассказал, что негативно влияет на войну, озвучил позицию Трампа по Украине и признался, готов ли баллотироваться на второй президентский срок.

Главред собрал ключевые и самые важные заявления главы государства.

видео дня

Позиция Трампа по Украине

Говоря об отношениях Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что у США более конструктивная дипломатия с Россией, чем с европейцами.

"Я чувствую, что с самого начала он (Трамп, — ред.) сказал, что останется посередине. Это показывает, что он — ни на моей стороне, ни на стороне России. Его сигналы более позитивны по отношению к России, чем к Украине", — подчеркнул он.

Президент также добавил, что европейским странам трудно найти место в трехсторонних переговорах.

"Это важно, но сложно. И я не вижу ни одного сигнала от США, что они этого хотят", — подчеркнул глава государства.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Кого больше всего боится Путин

Зеленский подчеркнул важность давления США на Россию и согласился с оценкой, что Трамп — единственный, кого боится Путин.

"Если США не будут оказывать давление на Россию, то они (россияне, — ред.) больше не будут бояться", — отметил он.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

Президент выразил надежду, что Украина все же вступит в ЕС. По его словам, это очень важно.

"Важно, чтобы Украина была членом ЕС. Это также должно быть желанием ЕС. Наша армия и наши технологии только укрепят ЕС", — считает глава государства.

В то же время, говоря о вероятности вступления в НАТО, он отметил, что ситуация усложняется, отчасти потому, что США будут это блокировать.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Второй президентский срок

Зеленского спросили, может ли он представить себе, что останется президентом Украины после войны. Однако глава государства не дал конкретного ответа.

"Я не знаю, быть президентом — нелегкая работа. Эта работа оторвала меня от семьи. Мне нужно обсудить это с женой и детьми", — заявил он.

Вопрос об украинских мужчинах в Германии

Также президент прокомментировал требование Фридриха Мерца о том, что Украина должна обеспечить трудоспособным мужчинам пребывание в стране, а не позволять им выезжать, например, в Германию.

"Я не могу запретить людям добровольно переезжать. Конечно, я хотел бы, чтобы они вернулись в Украину. Я слышу, что говорит Фридрих. Я понимаю, что это нагрузка на немецкий бюджет", — добавил Зеленский.

Негативные последствия войны в Иране

Зеленский четко дал понять, что война в Иране негативно влияет на Украину.

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", — подчеркнул президент.

Рассказывая о системах ПВО Patriot, он добавил, что у Украины сейчас такой дефицит, что хуже уже и быть не может.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Об источнике: ZDF ZDF (2-й канал немецкого телевидения) — немецкая общественная телекомпания, основанная в Майнце. Финансируется за счет платы за общественное вещание и рекламы. ZDF занимает устойчивое положение на рынке немецких медиа. Телевизионный комплекс в Майнце-Лерхенберге, построенный в 1980-х годах, до сих пор является одним из самых современных и благоустроенных телевизионных комплексов Германии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред