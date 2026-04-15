Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ZDF. В нем он рассказал, что негативно влияет на войну, озвучил позицию Трампа по Украине и признался, готов ли баллотироваться на второй президентский срок.
Главред собрал ключевые и самые важные заявления главы государства.
Позиция Трампа по Украине
Говоря об отношениях Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что у США более конструктивная дипломатия с Россией, чем с европейцами.
"Я чувствую, что с самого начала он (Трамп, — ред.) сказал, что останется посередине. Это показывает, что он — ни на моей стороне, ни на стороне России. Его сигналы более позитивны по отношению к России, чем к Украине", — подчеркнул он.
Президент также добавил, что европейским странам трудно найти место в трехсторонних переговорах.
"Это важно, но сложно. И я не вижу ни одного сигнала от США, что они этого хотят", — подчеркнул глава государства.
Кого больше всего боится Путин
Зеленский подчеркнул важность давления США на Россию и согласился с оценкой, что Трамп — единственный, кого боится Путин.
"Если США не будут оказывать давление на Россию, то они (россияне, — ред.) больше не будут бояться", — отметил он.
Вступление Украины в ЕС и НАТО
Президент выразил надежду, что Украина все же вступит в ЕС. По его словам, это очень важно.
"Важно, чтобы Украина была членом ЕС. Это также должно быть желанием ЕС. Наша армия и наши технологии только укрепят ЕС", — считает глава государства.
В то же время, говоря о вероятности вступления в НАТО, он отметил, что ситуация усложняется, отчасти потому, что США будут это блокировать.
Второй президентский срок
Зеленского спросили, может ли он представить себе, что останется президентом Украины после войны. Однако глава государства не дал конкретного ответа.
"Я не знаю, быть президентом — нелегкая работа. Эта работа оторвала меня от семьи. Мне нужно обсудить это с женой и детьми", — заявил он.
Вопрос об украинских мужчинах в Германии
Также президент прокомментировал требование Фридриха Мерца о том, что Украина должна обеспечить трудоспособным мужчинам пребывание в стране, а не позволять им выезжать, например, в Германию.
"Я не могу запретить людям добровольно переезжать. Конечно, я хотел бы, чтобы они вернулись в Украину. Я слышу, что говорит Фридрих. Я понимаю, что это нагрузка на немецкий бюджет", — добавил Зеленский.
Негативные последствия войны в Иране
Зеленский четко дал понять, что война в Иране негативно влияет на Украину.
"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", — подчеркнул президент.
Рассказывая о системах ПВО Patriot, он добавил, что у Украины сейчас такой дефицит, что хуже уже и быть не может.
Читайте также:
- США возобновили санкции против РФ, но не все так просто — Politico
- "Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи Украине
- Украина усилит оборону: Зеленский обнародовал ключевые договоренности с Европой
Об источнике: ZDF
ZDF (2-й канал немецкого телевидения) — немецкая общественная телекомпания, основанная в Майнце. Финансируется за счет платы за общественное вещание и рекламы. ZDF занимает устойчивое положение на рынке немецких медиа. Телевизионный комплекс в Майнце-Лерхенберге, построенный в 1980-х годах, до сих пор является одним из самых современных и благоустроенных телевизионных комплексов Германии, пишет Википедия.
