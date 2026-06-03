Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

Влада Литовченко - одна из самых красивых женщин Украины и Киевщины.

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Куда делась Влада Литовченко / Коллаж Главред, фото Instagram/vlada.lytovchenko

Кратко:

Как сейчас выглядит Влада Литовченко

Чем она сейчас занимается

Украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.

Главред решил узнать, как сейчас выглядит Влада Литовченко и чем сейчас занимается.

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Кто такая Влада Литовченко

Родилась 7 августа 1970 года в Броварах Киевской области.

Окончила музыкальное училище имени Глиэра по классу фортепиано, а потом Одесскую консерваторию.

Она также окончила Дипломатическую Академию при МИД Украины и аспирантуру.

Модельная карьера Литовченко

В модельное агентство Влада пришла за компанию с подругой и по счастливой случайности "оказалась в нужное время в нужном месте". Об этом пишет Википедия.

Литовченко начала совмещать эту работу с должностью менеджера агентства. Собственно агентство "Karin MMG" (Karin Model Management Group) Влада возглавляла с 1998 по 2009 г.

Литовченко снималась в глянце / Фото Википедия

Влада Литовченко является лицом пяти торговых марок "Osmany Laffita", "Dr. Sante Rozarium","Евгений Фененко", "М'яке золото". С 11 мая 2007 Влада была "лицом" компании "Ягуар".

Более того, Влада стала одной из первых украинок, которые попали на обложку журнала "Playboy".

Как сейчас выглядит Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Личная жизнь

Литовченко была дважды замужем - за Игорем Литовченко, основателем компании "Киевстар", и за бизнесменом Сергеем Прокаевым. У не две дочери - Маргарита и Кристина.

Как сейчас выглядит Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Влада Литовченко сейчас

Литовченко на сегодняшний день является деятелем культуры, она участвует в работе культурных организаций и реализует проекты, направленные на развитие национальной истории и традиций. Также она является автором множества публикаций по культуре, истории и дипломатии и известна своей благотворительной деятельностью. С 2016 года Литовченко возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник и является одним из ведущих экспертов в этой области.

Влада Литовченко сейчас / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Согласно последним данным, Влада Литовченко входит в состав экспертного совета премии для детей "Kids Gravity Awards".

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О персоне: Влада Литовченко Влада Литовченко - кандидат исторических наук, директор КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник", член Экспертного совета по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Бывшая модель и менеджер модельного агентства. Была дважды замужем, имеет двоих детей.

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