Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

Кратко:
- Как сейчас выглядит Влада Литовченко
- Чем она сейчас занимается
Украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.
Главред решил узнать, как сейчас выглядит Влада Литовченко и чем сейчас занимается.
Кто такая Влада Литовченко
Родилась 7 августа 1970 года в Броварах Киевской области.
Окончила музыкальное училище имени Глиэра по классу фортепиано, а потом Одесскую консерваторию.
Она также окончила Дипломатическую Академию при МИД Украины и аспирантуру.
Модельная карьера Литовченко
В модельное агентство Влада пришла за компанию с подругой и по счастливой случайности "оказалась в нужное время в нужном месте". Об этом пишет Википедия.
Литовченко начала совмещать эту работу с должностью менеджера агентства. Собственно агентство "Karin MMG" (Karin Model Management Group) Влада возглавляла с 1998 по 2009 г.
Влада Литовченко является лицом пяти торговых марок "Osmany Laffita", "Dr. Sante Rozarium","Евгений Фененко", "М'яке золото". С 11 мая 2007 Влада была "лицом" компании "Ягуар".
Более того, Влада стала одной из первых украинок, которые попали на обложку журнала "Playboy".
Личная жизнь
Литовченко была дважды замужем - за Игорем Литовченко, основателем компании "Киевстар", и за бизнесменом Сергеем Прокаевым. У не две дочери - Маргарита и Кристина.
Влада Литовченко сейчас
Литовченко на сегодняшний день является деятелем культуры, она участвует в работе культурных организаций и реализует проекты, направленные на развитие национальной истории и традиций. Также она является автором множества публикаций по культуре, истории и дипломатии и известна своей благотворительной деятельностью. С 2016 года Литовченко возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник и является одним из ведущих экспертов в этой области.
Согласно последним данным, Влада Литовченко входит в состав экспертного совета премии для детей "Kids Gravity Awards".
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О персоне: Влада Литовченко
Влада Литовченко - кандидат исторических наук, директор КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник", член Экспертного совета по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Бывшая модель и менеджер модельного агентства. Была дважды замужем, имеет двоих детей.
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