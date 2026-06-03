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Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

Алена Кюпели
3 июня 2026, 19:12
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Влада Литовченко - одна из самых красивых женщин Украины и Киевщины.
Куда делась Влада Литовченко
Куда делась Влада Литовченко / Коллаж Главред, фото Instagram/vlada.lytovchenko

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Влада Литовченко
  • Чем она сейчас занимается

Украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.

Главред решил узнать, как сейчас выглядит Влада Литовченко и чем сейчас занимается.

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Кто такая Влада Литовченко

Родилась 7 августа 1970 года в Броварах Киевской области.

Окончила музыкальное училище имени Глиэра по классу фортепиано, а потом Одесскую консерваторию.

Она также окончила Дипломатическую Академию при МИД Украины и аспирантуру.

Модельная карьера Литовченко

В модельное агентство Влада пришла за компанию с подругой и по счастливой случайности "оказалась в нужное время в нужном месте". Об этом пишет Википедия.

Литовченко начала совмещать эту работу с должностью менеджера агентства. Собственно агентство "Karin MMG" (Karin Model Management Group) Влада возглавляла с 1998 по 2009 г.

Литовченко снималась в глянце
Литовченко снималась в глянце / Фото Википедия

Влада Литовченко является лицом пяти торговых марок "Osmany Laffita", "Dr. Sante Rozarium","Евгений Фененко", "М'яке золото". С 11 мая 2007 Влада была "лицом" компании "Ягуар".

Более того, Влада стала одной из первых украинок, которые попали на обложку журнала "Playboy".

Как сейчас выглядит Влада Литовченко
Как сейчас выглядит Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Личная жизнь

Литовченко была дважды замужем - за Игорем Литовченко, основателем компании "Киевстар", и за бизнесменом Сергеем Прокаевым. У не две дочери - Маргарита и Кристина.

Как сейчас выглядит Влада Литовченко
Как сейчас выглядит Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Влада Литовченко сейчас

Литовченко на сегодняшний день является деятелем культуры, она участвует в работе культурных организаций и реализует проекты, направленные на развитие национальной истории и традиций. Также она является автором множества публикаций по культуре, истории и дипломатии и известна своей благотворительной деятельностью. С 2016 года Литовченко возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник и является одним из ведущих экспертов в этой области.

Влада Литовченко сейчас
Влада Литовченко сейчас / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Согласно последним данным, Влада Литовченко входит в состав экспертного совета премии для детей "Kids Gravity Awards".

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О персоне: Влада Литовченко

Влада Литовченко - кандидат исторических наук, директор КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник", член Экспертного совета по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Бывшая модель и менеджер модельного агентства. Была дважды замужем, имеет двоих детей.

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