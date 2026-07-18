Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условие

Нынешняя ситуация не представляет для кремлевской верхушки никакой опасности, считает Александр Сотник.

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Раскрыта вероятность бунта в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Важное из заявлений Сотника:

В РФ возможны лишь локальные вспышки протестов

Ситуацию может изменить воздействие на элиты РФ

Редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос вероятности бунта в РФ против режима диктатора Владимира Путина.

"Локальные вспышки будут, где-то друг друга порубят топориками и успокоятся. Приедет ОМОН, всех усмирит, десяток-другой бунтовщиков отправят на "СВО", на этом все и закончится", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению публициста, такая ситуация не представляет для кремлевской верхушки никакой опасности.

"Болото булькнет – и все, снова все быстро ряской затянется. Нет, для Путина это не представляет никакой опасности", - считает он.

Вместе с тем он не исключил, что в случае удары затронут окружение Путина и российские элиты, возможно ждать каких-то перемен в РФ.

"Вот когда элиты увидят, что ущерб для них лично становится критическим, они зашевелятся. И тогда можно ожидать какого-то кадрового решения внутри системы. До тех пор – нет", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александра Сотника:

Эксперт о возможности внутреннего противостояния в РФ

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал вероятность возникновения внутренних конфликтов в России и оценил шансы на появление организованной оппозиции действующей власти.

По его мнению, в теории часть представителей политической и экономической элиты могла бы попытаться выступить против нынешнего руководства страны. Однако, как отметил эксперт, за последние годы российские власти значительно усилили контроль над внутриполитической ситуацией.

Тука подчеркнул, что особенно жесткое подавление любых проявлений несогласия наблюдалось в течение последних двух лет. В результате, считает он, в России практически не осталось влиятельных групп, которые могли бы организовать действенное сопротивление или предложить реальную альтернативу существующей власти.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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