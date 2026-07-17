"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"

Существует множество других неочевидных факторов близости развязки для Кремля.

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Появился прогноз сроков "развязки" для Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное из заявлений Сотника:

В России кризисы будут только нарастать

В 2026 году может наступить развязка для Путина

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос о том, какой может быть развязка войны для диктатора РФ Владимира Путина.

"Дело идет к банковскому кризису, топливный кризис будет нарастать, энтропия будет усиливаться, недовольство элит и давление будут нарастать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Публицист считает, что президент США Дональд Трамп является важным рычагом воздействия Кремля.

"Я не знаю, сколько продержится Трамп, потому что это очень важный рычаг воздействия Путина. Они же о чем-то говорили, какие-то методические пособия Владимир Владимирович выдает Дональду Фредовичу, причем делает это уже безо всякого стеснения. Куратор звонит своему подопечному и говорит: "Донни, надо сделать вот это, это и это. А дальше можешь хоть в золотых памперсах ходить", - отметил он.

Собеседник пояснил, что существует еще множество других неочевидных факторов.

"По моим ощущениям, этот год должен быть последним. Очень надеюсь, что в 2026 году наступит развязка для Путина, Трампа и Нетаньяху. Но как получится на самом деле – не знает никто. Ведь, помимо того, что человек внезапно смертен, существуют такие повороты судьбы, о которых мы даже не догадываемся", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александа Сотника:

В ОП оценили, когда может измениться ситуация на фронте

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью интенсивность боевых действий может снизиться, если российским войскам не удастся реализовать задачи нынешней наступательной кампании.

По словам Подоляка, российское руководство связывает большие ожидания с летним этапом боевых действий, рассчитывая добиться продвижения на фронте и увеличить площадь контролируемых территорий. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от результатов этой кампании.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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