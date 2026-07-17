Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

Оказалось, что эти отметки помогают строителям экономить материалы.

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Черные ромбы на рулетке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Reddit

Вы узнаете:

Что означают черные ромбы на рулетке

Почему отметки повторяются

Люди, которые часто пользуются рулеткой, могут замечать, что в определенных местах на ней изображен черный ромб. Это обозначение кажется довольно странным и вызывает много вопросов.

Главред решил разобраться, для чего на рулетке изображены черные ромбы.

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Какую функцию выполняют черные ромбы на рулетке

Черные ромбы, напечатанные на рулетке, - это не случайный элемент дизайна, а специальная строительная отметка для быстрого размечения опор перекрытия, пишет express.co.uk.

В течение многих лет пользователи Reddit пытались выяснить происхождение этих знаков и в конце концов получили развернутый ответ от специалистов отрасли.

"Ромбовидные отметки на измерительной ленте называются метками ферм или черными ромбовидными отметками. Они в основном используются в строительстве для равномерного размещения балок перекрытия, стропильных ферм или стеновых балок", - пояснил один из пользователей.

Расстояние между отметками балок варьируется в зависимости от рулетки и конструкции, но обычно балки I-образного сечения располагаются на расстоянии около 48,8 см друг от друга, что делит рулетку на пять равных отрезков.

Откуда появилась разметка в форме ромба

История появления этих меток связана не только с инженерией, но и с экономикой строительного рынка.

"Разметка в форме ромба была изобретена на основе инженерных решений, позволяющих использовать деревянные двутавровые балки. Эти новые балки были дороже традиционных цельных пиломатериалов, поэтому их продавали с ромбовидным расположением - идея заключалась в том, что меньшая потребность в одной балке на каждый лист помогала компенсировать часть затрат при переходе на новый продукт", - рассказал другой пользователь.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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