Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

Вы узнаете:
- Что означают черные ромбы на рулетке
- Почему отметки повторяются
Люди, которые часто пользуются рулеткой, могут замечать, что в определенных местах на ней изображен черный ромб. Это обозначение кажется довольно странным и вызывает много вопросов.
Главред решил разобраться, для чего на рулетке изображены черные ромбы.
Какую функцию выполняют черные ромбы на рулетке
Черные ромбы, напечатанные на рулетке, - это не случайный элемент дизайна, а специальная строительная отметка для быстрого размечения опор перекрытия, пишет express.co.uk.
В течение многих лет пользователи Reddit пытались выяснить происхождение этих знаков и в конце концов получили развернутый ответ от специалистов отрасли.
"Ромбовидные отметки на измерительной ленте называются метками ферм или черными ромбовидными отметками. Они в основном используются в строительстве для равномерного размещения балок перекрытия, стропильных ферм или стеновых балок", - пояснил один из пользователей.
Расстояние между отметками балок варьируется в зависимости от рулетки и конструкции, но обычно балки I-образного сечения располагаются на расстоянии около 48,8 см друг от друга, что делит рулетку на пять равных отрезков.
Откуда появилась разметка в форме ромба
История появления этих меток связана не только с инженерией, но и с экономикой строительного рынка.
"Разметка в форме ромба была изобретена на основе инженерных решений, позволяющих использовать деревянные двутавровые балки. Эти новые балки были дороже традиционных цельных пиломатериалов, поэтому их продавали с ромбовидным расположением - идея заключалась в том, что меньшая потребность в одной балке на каждый лист помогала компенсировать часть затрат при переходе на новый продукт", - рассказал другой пользователь.
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Об источнике: Express.co.uk
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