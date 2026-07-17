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ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

Виталий Кирсанов
17 июля 2026, 15:49
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Санкции связаны со смертоносными массированными ударами по Киеву в ночь на 1 и в ночь на 5 июля.
ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля
ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Санкции введены против производителей дронов
  • Активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, замораживаются

Совет Евросоюза принял решение применить ограничительные меры в отношении одного физического и пяти юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. В частности, санкции вводятся в связи с жестокой преднамеренной военной кампанией, приводящей к поражениям гражданской инфраструктуры.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, санкции связаны со смертоносными массированными ударами по Киеву в ночь на 1 и в ночь на 5 июля.

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Лица, подпадающие под санкции, входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются производством дронов.

Все пять юридических компаний, в отношении которых введены санкции, входят в группу компаний "АБС Электро", разрабатывающих и производящих электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для дронов. В частности, эти компании помогают разрабатывать системы, которые усиливают возможности российских беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о таких дронах, как "Шахед" и "Герань". Для этих дронов повышают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, что обеспечивает значительный источник дохода для российского правительства.

Вместе с тем санкции введены в отношении Ирины Харисовой, которая является председателем правления группы компаний ABS Electro и директором нескольких компаний, входящих в эту группу.

В перечень компаний, в отношении которых введены санкции, входят следующие юридические лица:

  • Акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация";
  • "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Автоматизация";
  • "Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством";
  • "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Электро";
  • "Акционерное общество "Сокол Эссет".

Соответствующие санкции утверждены в рамках санкционного режима, предусматривающего ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, замораживаются. Им запрещено в пределах ЕС предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно.

Кроме того, на Харисову распространяется запрет на поездки в ЕС.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - новости по теме:

Ранее Главред сообщал, что страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщалось, на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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