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Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

Анна Ярославская
16 июня 2026, 07:05
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Лондон также подготовил новый пакет санкций, направленный против теневого флота России.
Кир Стармер, Зеленский
Великобритания заключила ядерное соглашение с Украиной / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Великобритания ввела жесткие санкции против теневого флота РФ
  • Лондон заключил двухлетнее ядерное соглашение с Украиной
  • Британский премьер Стармер призвал лидеров G7 усилить помощь

На саммите Большой семерки (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной.

Как сообщает Politico, новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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Под ограничения попадают также финансовые сети, используемые для обхода санкций и поставок оружия для российской армии.

Отдельным элементом пакета стало эмбарго на ряд судов, перевозящих санкционный российский сжиженный природный газ.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания усиливает давление - перекрывает доходы, питающие войну Путина, и обеспечивает Украину энергией на предстоящие зимы", - заявил премьер.

Кир Стармер подчеркнул, что Британия "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и это заявление это подтверждает", говорится на сайте британского правительства.

"Путину следует отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров", - заявил Стармер.

Кроме того, премьер-министр Великобритании президент Украины Владимир Зеленский договорились о поставках обогащенного урана для украинского ядерного оператора "Энергоатом" на следующие два года. Соглашение реализует британская компания Urenco при поддержке 210 миллионов фунтов от UK Export Finance.

Соглашение было достигнуто между премьер-министром и президентом Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе.

Эта сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку "Энергоатом" обеспечивает более 50% электроэнергии страны.

Отметим, первая сессия саммита G7 посвящена миру и безопасности для Украины и Европы. По словам официальных лиц, Стармер будет призывать лидеров Большой семерки совместно сделать больше для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины.

Саммит Большой семерки во Франции - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский могут провести неформальную беседу во время саммита G7 во Франции, где оба лидера примут участие в рабочей сессии.

Мероприятие пройдет 15–17 июня в Эвиан-ле-Бен. Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу во время саммита G7 во Франции, где также будут присутствовать президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы государства, такой формат мог бы стать площадкой для обсуждения завершения войны.

Четкой реакции от Москвы на эту инициативу получить не удалось. Сам Зеленский считает это свидетельством нежелания Кремля переходить к предметному диалогу.

"Европа и США согласились, а Россия вновь продемонстрировала, что... они не готовы к переговорам", — отметил Зеленский.

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Путин не будет вести переговоры о прекращении войны в Украине с Европой.

По его мнению, для Путина Европа является объектом, а не субъектом. Кроме того, российский диктатор презирает европейцев чуть меньше, чем украинцев.

"Ты 20 лет рассказывал, что они — никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? Вся российская политика построена на картинке двух сверхдержав (США и России), которые принимают решения. Это их комплекс неполноценности, который ими движет. Для них Европа не является субъектным переговорщиком", — сказал Кулеба в интервью Radio NV.

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