Никакой не "подберезовик" и не "сыроежка": как правильно называть грибы на украинском

Украинцы в повседневной речи часто могут употреблять слова из суржика и даже не догадываться об этом.

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Как правильно назвать грибы на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как на украинском звучат названия популярных грибов

Почему "подберезовик" - это суржик

Откуда происходит слово "печерица"

По меньшей мере десяток привычных для украинцев названий грибов является суржиком: "подосиновик", "сироежка", "вешенка", "масленок" и "печурка" не имеют оснований в литературном языке и требуют замены на украинские эквиваленты. Об этом пишет 24 канал.

Ошибки начинаются уже с базовых слов, которые сопровождают любой разговор о сборе грибов: вместо "гріби" следует говорить "гриби", а вместо "ядовиті" - "отруйні".

От боровика до гриба-зонтика

Больше всего суржиковых вариантов приходится на названия конкретных видов, которые украинцы чаще всего приносят из леса или покупают в магазине.

Перечень выглядит так:

"белий гриб" - "білий гриб", "боровик", "білик", "біляк";

"подберезовик" - "підберезник", "бабка";

"подосиновик" - "підосичник", "красноголовець";

"масльонок" - "маслюк";

"сироєжка" - "сироїжка";

"єжовик" - "їжовик";

"печурка" - "печериця", "шампіньйон";

"вешенка" - "глива";

"зонтик" - "гриб-парасолька";

"блідна поганка" - "бліда поганка";

"сморчок" - "зморшок" или "сморш".

"Печериця" и "шампіньйон" - это одно и то же или нет

Отдельный случай - гриб, который лежит на полках супермаркетов круглый год, но на ценниках подписан по-разному. Из-за этого у покупателей возникает сомнение, речь ли идет о двух разных продуктах и являются ли корректными оба варианта.

На самом деле это один вид, а разница между названиями заключается в языковом и культурном контексте. Слово "шампіньйон" пришло из французского - champignon, что переводится просто как "гриб". А вот "печериця" - собственно украинское название, которое, вероятно, происходит от слова "печера" (пещера) или от глагола "пекти" (печь).

Смотрите видео о том, в чём разница между печерицами и шампиньонами:

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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