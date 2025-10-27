Их размер трудно представить: на территории Украины когда-то росли грибы-гиганты

Что интересно, грибы древнее динозавров и деревьев.

https://glavred.info/culture/ih-razmer-trudno-predstavit-na-territorii-ukrainy-kogda-to-rosli-griby-giganty-10709852.html Ссылка скопирована

Когда появились первые грибы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда на планете появились грибы

Какими они когда-то были

Грибы сейчас никого не удивляют. Они стали привычной частью леса. Однако, трудно представить, что миллионы лет назад грибы были настоящими великанами.

Главред решил разобраться, какими когда-то были грибы.

видео дня

Когда появились первые грибы

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что грибы древнее динозавров и деревьев. Кроме того, они ближе к животным, а не растениям.

По его словам, первые грибы появились более 900 миллионов лет назад, и были похожими на тонкие нити, которые росли в воде или на влажных берегах.

"Их гифы образовывали грибницу, которая разлагала органику, еще до появления любых животных и растений на суше", - подчеркнул он.

Какими были грибы миллионы лет назад

Мужчина отметил, что около 400 миллионов лет назад, в девонском периоде, когда на суше еще не было деревьев, на Земле росли грибы, высотой 8 метров и шириной 1 метр.

"Остатки таких древних гигантов находили даже на территории современной Украины, в древних осадочных породах Подолья, где сегодня простираются гипсовые пещеры", - говорится в видео.

Почему грибы не растения

Автор видео добавил, что грибы не фотосинтезируют и не получают энергию от солнца, а питаются разлагая органику, так же, как и миллионы лет назад, или взаимодействуя с другими организмами.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

"Ну и понятно, что грибы не животные. Они не едят, не двигаются и не имеют нервной системы. Однако их клетки генетически ближе к животным, чем к растениям. Например, клеточная стенка грибов содержит хитин, тот же материал, что в панцирях насекомых и крабов", - подытожил мужчина.

Что известно о первых грибах - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред