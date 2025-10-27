Их размер трудно представить: на территории Украины когда-то росли грибы-гиганты

Вы узнаете:
- Когда на планете появились грибы
- Какими они когда-то были
Грибы сейчас никого не удивляют. Они стали привычной частью леса. Однако, трудно представить, что миллионы лет назад грибы были настоящими великанами.
Главред решил разобраться, какими когда-то были грибы.
Когда появились первые грибы
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что грибы древнее динозавров и деревьев. Кроме того, они ближе к животным, а не растениям.
По его словам, первые грибы появились более 900 миллионов лет назад, и были похожими на тонкие нити, которые росли в воде или на влажных берегах.
"Их гифы образовывали грибницу, которая разлагала органику, еще до появления любых животных и растений на суше", - подчеркнул он.
Какими были грибы миллионы лет назад
Мужчина отметил, что около 400 миллионов лет назад, в девонском периоде, когда на суше еще не было деревьев, на Земле росли грибы, высотой 8 метров и шириной 1 метр.
"Остатки таких древних гигантов находили даже на территории современной Украины, в древних осадочных породах Подолья, где сегодня простираются гипсовые пещеры", - говорится в видео.
Почему грибы не растения
Автор видео добавил, что грибы не фотосинтезируют и не получают энергию от солнца, а питаются разлагая органику, так же, как и миллионы лет назад, или взаимодействуя с другими организмами.
"Ну и понятно, что грибы не животные. Они не едят, не двигаются и не имеют нервной системы. Однако их клетки генетически ближе к животным, чем к растениям. Например, клеточная стенка грибов содержит хитин, тот же материал, что в панцирях насекомых и крабов", - подытожил мужчина.
Что известно о первых грибах - видео:
