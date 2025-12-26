"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

Наталья Островская поделилась своим неудачным опытом.

Наталья Островская поразила признанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Островская

Кратко:

Наталья Островская сделала неудачную процедуру

Ведущая пообещала рассказать подробности

Известная ведущая телеканала 1+1 Украина Наталья Островская рассказала, как неудачная косметологическая процедура наделала ей много хлопот.

На своей странице в соцсетях Островская отметила, что перед записью благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" решилась сделать новую косметологическую процедуру для лица.

Подробностей знаменитость не рассказала, но призналась, что последствия останутся с ней на всю жизнь. Также она пообещала рассказать, что именно случилось, чтобы уберечь других от таких же ошибок.

Наталья Островская о неудачной процедуре / фото: скрин instagram.com, Наталья Островская

"Девочки, очень прошу вас внимательно и вдумчиво относиться к косметологическим процедурам. Накануне записи "Танцев" я сделала новую процедуру для лица и теперь имею негативные последствия, которые останутся на всю жизнь. Позже расскажу подробности без имен и обвинений, просто поделюсь, чтобы вы не повторяли ошибок", - отметила Наталья.

Наталья Островская / фото: instagram.com, Наталья Островская

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

