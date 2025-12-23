"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

Светлана Готочкина пообщалась с поклонниками.

Украинская бизнесвумен Светлана Готочкина, которая ранее состояла в отношениях с актером и главным героем шоу "Холостяк" Тарасом Цымбалюком, заинтриговала своим ответом.

Отметим, в Сети ходят слухи о том, что Тарас Цымбалюк пошел на проект ради пиара, а на самом деле он далее в отношениях с Готочкиной.

Все же поклонники засыпают Светлану вопросами о личной жизни и на своей странице в соцсетях бизнесвумен отметила, что по сравнению с правдой "сериал "Санта-Барбара" покажется неинтересным".

Также у Готочкиной спросили, трудно ли ей и Цымбалюку "шифроваться" во время трансляции "Холостяка".

"Нет, нормально. Не переживайте", - ответила Светлана.

Отношения Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной

О романе актера и бизнесвумен стало известно в 2022 году, Цымбалюк лично рассказывал о их отношениях, а также пара делилась общими фотографиями. В конце 2024 года появились новости о разрыве пары.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

