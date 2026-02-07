"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

Также Орбан вновь подчеркнул, что Украину "нельзя допускать" в ЕС, хотя она и является соседом Венгрии.

Рбан назвал Украину врагом Венгрии / Коллаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, скриншот

Орбан публично заявил, что Украина является врагом Венгрии

Причиной являются требования Киева к ЕС по ограничению дешевой российской энергии

Он добавил, что сотрудничество с Украиной неизбежно из-за соседства, он выступает против ее вступления в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны.

Об этом он сказал, выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

По словам Орбана, Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - заявил Орбан.

Орбан добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы венгерских семей могут вырасти на 1 миллион форинтов в год (примерно 2600 евро).

В то же время он признал, что, поскольку Украина является соседом Венгрии, то с ней придется сотрудничать, но ее вступление в ЕС, по его убеждению, недопустимо.

Как сообщал Главред, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что Украина в перспективе станет полноправным членом ЕС. Об этом он заявил во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

