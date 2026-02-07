Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

Инна Ковенько
7 февраля 2026, 18:37
1315
Также Орбан вновь подчеркнул, что Украину "нельзя допускать" в ЕС, хотя она и является соседом Венгрии.
рбан назвал Украину врагом Венгрии
Рбан назвал Украину врагом Венгрии / Коллаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, скриншот

Кратко:

  • Орбан публично заявил, что Украина является врагом Венгрии
  • Причиной являются требования Киева к ЕС по ограничению дешевой российской энергии
  • Он добавил, что сотрудничество с Украиной неизбежно из-за соседства, он выступает против ее вступления в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны.

Об этом он сказал, выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

видео дня

По словам Орбана, Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - заявил Орбан.

Орбан добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы венгерских семей могут вырасти на 1 миллион форинтов в год (примерно 2600 евро).

В то же время он признал, что, поскольку Украина является соседом Венгрии, то с ней придется сотрудничать, но ее вступление в ЕС, по его убеждению, недопустимо.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что Украина в перспективе станет полноправным членом ЕС. Об этом он заявил во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия внешняя политика Виктор Орбан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:35Украина
РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

19:07Война
"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

18:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Последние новости

20:52

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

20:39

Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

20:37

Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на НацотбореВидео

20:35

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:25

Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
20:11

Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

20:08

"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

19:56

Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сценеВидео

19:37

Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

Реклама
19:36

Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоуВидео

19:34

Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

19:10

Переговоры с Россией: несколько важных изменений январямнение

19:07

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

18:37

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

18:34

Переговоры с США и РФ: Зеленский раскрыл главное условие завершения войны

18:09

Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

17:58

Блок АЭС автоматически отключился после атаки РФ: Зеленский указал на опасность

17:34

Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

17:26

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:00

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворитВидео

Реклама
16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

Реклама
12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять