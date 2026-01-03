Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

Интеграция Украины в Европейский Союз является одним из краеугольных элементов "Пакета процветания".

https://glavred.info/ukraine/vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-v-kabmine-raskryli-datu-i-glavnoe-uslovie-10729142.html Ссылка скопирована

Озвучены сроки вступления Украины в Евросоюз / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное:

Присоединение Украины к ЕС запланировано на 2030 год

Киев готов рассматривать международный договор по вступлению в блок

Вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

Как уточнил он на брифинге, Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС к 2030 году, передает УНИАН.

видео дня

"Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий по вступлению в ЕС также рассматривать международный договор по вступлению в блок. Соответственно, дальше уже он должен ратифицироваться, и по календарю, вступление в ЕС - в 2030 году", - сказал Качка.

Присоединение Украины к ЕС: что говорят в Кабмине

Качка заявляет, что интеграция Украины в Европейский Союз является одним из краеугольных элементов "Пакета процветания" (Prosperity Package).

"У нас есть четкое понимание, что основой и фундаментом этой работы будут также реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в Европейский Союз. В целом интеграция в Евросоюз является одним из краеугольных элементов этого "Пакета процветания". Как сам факт вступления в ЕС, так и факт осуществления тех мероприятий, которые Украина планирует в рамках переговоров по вступлению в Европейский Союз", - сказал Качка по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Он подчеркнул, что в этом контексте роль Евросоюза будет очень велика. Вице-премьер также отметил, что помощь, которая обсуждается, совместима с правилами ЕС.

"При любых обстоятельствах, с теми разрушениями, с тем состоянием экономического развития, Украина может пользоваться правилами ЕС для предоставления достаточно больших субсидий на региональном уровне для развития и бизнеса и инфраструктуры, здесь нет никаких проблем", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС: позиция Зеленского

Как сообщалось, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны в Украине предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, целью будет привлечение $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

По его словам, согласно подпункту "А" девятого пункта, США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Однако президент отметил, что целевой размер в $200 млрд является предметом для разговора, поскольку неизвестно, согласится ли Европа.

Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.

По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред