Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

Алексей Тесля
3 января 2026, 18:35
152
Интеграция Украины в Европейский Союз является одним из краеугольных элементов "Пакета процветания".
Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины
Озвучены сроки вступления Украины в Евросоюз / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное:

  • Присоединение Украины к ЕС запланировано на 2030 год
  • Киев готов рассматривать международный договор по вступлению в блок

Вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

Как уточнил он на брифинге, Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС к 2030 году, передает УНИАН.

видео дня

"Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий по вступлению в ЕС также рассматривать международный договор по вступлению в блок. Соответственно, дальше уже он должен ратифицироваться, и по календарю, вступление в ЕС - в 2030 году", - сказал Качка.

Присоединение Украины к ЕС: что говорят в Кабмине

Качка заявляет, что интеграция Украины в Европейский Союз является одним из краеугольных элементов "Пакета процветания" (Prosperity Package).

"У нас есть четкое понимание, что основой и фундаментом этой работы будут также реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в Европейский Союз. В целом интеграция в Евросоюз является одним из краеугольных элементов этого "Пакета процветания". Как сам факт вступления в ЕС, так и факт осуществления тех мероприятий, которые Украина планирует в рамках переговоров по вступлению в Европейский Союз", - сказал Качка по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Он подчеркнул, что в этом контексте роль Евросоюза будет очень велика. Вице-премьер также отметил, что помощь, которая обсуждается, совместима с правилами ЕС.

"При любых обстоятельствах, с теми разрушениями, с тем состоянием экономического развития, Украина может пользоваться правилами ЕС для предоставления достаточно больших субсидий на региональном уровне для развития и бизнеса и инфраструктуры, здесь нет никаких проблем", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС: позиция Зеленского

Как сообщалось, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны в Украине предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, целью будет привлечение $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

По его словам, согласно подпункту "А" девятого пункта, США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Однако президент отметил, что целевой размер в $200 млрд является предметом для разговора, поскольку неизвестно, согласится ли Европа.

Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.

По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Качка Европейский союз Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:50Украина
Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востоке

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востоке

19:10Мнения
Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:36Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

Последние новости

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

Реклама
17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

Реклама
14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэлы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

10:38

Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - деталиВидео

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

07:59

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

Реклама
06:10

Возможен ли переворот в России в 2026 году?мнение

06:02

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

04:42

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

04:15

Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвелВидео

03:41

Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

02:44

Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять