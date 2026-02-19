Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашли

Полученные данные помогут спрогнозировать, как ледяной покров Западной Антарктиды будет реагировать на дальнейшее потепление климата.

Ученые пробурили лед на 228 метров / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Что нашли ученые под толщей льда

Что показали результаты исследований

Международная команда исследователей совершила научный прорыв в Антарктиде. Ученые пробурили лед и извлекли 228-метровый керн осадочных пород из-под толстого ледяного покрова Западной Антарктиды.

Экспедиция стала частью международного проекта SWAIS2C, направленного на изучение реакции ледяного покрова Западной Антарктиды на глобальное потепление, пишет iflscience.

Чтобы получить образец, ученые проделали путь около 700 километров от ближайших антарктических станций до ледяного поднятия Крэри — района на краю ледяного покрова.

Сначала специалисты использовали бур с горячей водой, чтобы пройти 523 метра льда. После достижения коренной породы команда начала бурение грунта и извлекла рекордный осадочный керн длиной 228 метров, состоящий из слоев грязи и камня.

"Насколько нам известно, ранее под ледяным покровом удавалось пробурить керны длиной менее десяти метров. Мы превысили цель в 200 метров. Это передовая наука в Антарктиде", - заявила соруководитель проекта, профессор геологии Университета Бингемтона Молли Паттерсон.

Что нашли ученые под толщей льда

Главной сенсацией стали фрагменты раковин животных и окаменелости морских организмов, найденные в осадочных слоях. Сегодня место бурения находится далеко от Южного океана, однако находки подтверждают, что в прошлом регион был свободен ото льда.

По словам исследователей, некоторые слои отложений типичны для современных ледниковых условий. Однако другие указывают на периоды, когда здесь существовал открытый океан или шельфовый ледник.

"Мы наблюдали большую изменчивость. Часть материала характерна для среды под ледяным покровом, но есть и отложения, типичные для открытого океана", - пояснила Паттерсон.

Ученые пробурили лед на 228 метров / Фото: скриншот

По предварительным данным, осадочные слои охватывают период до 23 миллионов лет назад. В это время средняя глобальная температура Земли была значительно выше нынешней — более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Соруководитель научной группы SWAIS2C Хью Хорган отметил, что полученные данные помогут спрогнозировать, как ледяной покров Западной Антарктиды будет реагировать на дальнейшее потепление климата.

"Эти данные дадут нам важную информацию о том, как ледяной покров может реагировать на повышение температуры выше 2 °C", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, что нашли ученые под толщей льда:

