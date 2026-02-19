США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

США лоббировали недопущение Украины к официальному участию в ежегодном саммите Альянса в Анкаре в июле.

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента

У Трампа добиваются сокращения зарубежной активности блока

Белый дом стремится сосредоточить деятельность Альянса на евроатлантической обороне

США настаивают на пересмотре формата участия отдельных стран в мероприятиях НАТО, включая возможное ограничение присутствия Украины на официальных встречах предстоящего саммита. Об этом сообщает Politico.

Как сообщили изданию четыре дипломата Альянса, администрация президента Дональда Трампа добивается сокращения зарубежной активности блока. В частности, речь идет о сворачивании ключевой миссии в Ираке и уменьшении масштабов операции в Косово. Также Вашингтон выступает против официального участия Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона в ежегодном саммите, который пройдет в Анкаре в июле.

По информации источников, Белый дом стремится сосредоточить деятельность Альянса исключительно на евроатлантической обороне, отказавшись от расширенной повестки, связанной с кризисным управлением, глобальными партнерствами и ценностными инициативами. Внутри Альянса эту концепцию неформально называют "возвратом к заводским настройкам".

Ожидается, что пересмотр приоритетов может привести к сокращению присутствия НАТО в бывших зонах военных конфликтов, а также к исключению ряда столиц, в том числе Киева и Канберры, из формальных обсуждений в рамках летнего саммита.

Поводом для активизации дискуссии стали заявления заместителя главы Пентагона Элбридж Колби о концепции "НАТО 3.0". Выступая перед министрами обороны стран Альянса, он подчеркнул, что не все миссии могут оставаться приоритетными, а главным критерием эффективности является способность европейских вооруженных сил вести боевые действия, сохранять устойчивость и добиваться победы в наиболее значимых для безопасности Альянса сценариях. При этом он подтвердил приверженность США защите Европы.

В то же время один из дипломатов выразил сомнение в целесообразности отказа от зарубежных инициатив, подчеркнув, что партнерства играют важную роль в системе сдерживания и обороны.

Кроме Украины, по данным источников, США также призывают не приглашать на официальные встречи саммита четырех партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. При этом не исключается их участие в параллельных мероприятиях. Частично такая позиция объясняется стремлением сократить количество встреч в рамках форума.

"Удержание стран-партнеров НАТО на периферии саммита даст сигнал, что, возможно, основное внимание уделяется гораздо больше основным вопросам НАТО", - высказалась Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО и старший научный сотрудник Лондонского Королевского института объединенных служб.

В свою очередь официальный представитель блока заявил, что информация об участии партнеров будет обнародована в установленном порядке.

Начнет ли Путин новую войну в Европе: мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград".

"То есть россияне как воевали, так и будут продолжать воевать, как обстреливали, так и будут обстреливать. Однако это может стратегически повлиять на Европу, которая в тот момент поймет, что ждать дальше некуда", - сказал Жовтенко в интервью Главреду.

Он напомнил, что к тому времени будет уже больше года пребывания Дональда Трампа в Белом доме, и его обещания завершения российско-украинской войны.

"И если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил эксперт.

Война России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время масштабных учений Hedgehog в Эстонии украинские военные продемонстрировали результат, который стал неожиданностью для западных партнеров. Небольшая команда операторов БПЛА из состава Сил обороны Украины смогла условно "разгромить" наступательные подразделения НАТО, используя тактику, отточенную на реальной войне..

Ранее сообщалось, что в Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг" британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО. Учения имитируют миссии, которые могут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса.

Накануне Кирилл Буданов заявлял, что Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны к 2030 году. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.

