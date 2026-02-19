Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

Стороны пытаются найти решение по контролю над Донбассом, чтобы избежать новой волны конфликта.

Украина и Россия ищут компромисс по контролю над Донбассом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 45 ОАБр

Украина и Россия обсудили демилитаризованную зону на Донбассе

Зона не будет контролироваться ни одной из сторон, речь идет о нейтральной территории

Обсуждается также создание зоны свободной торговли на Донбассе

Во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над регионом, который остается одним из ключевых препятствий для мирного соглашения.

"Украина отказалась от вывода войск в одностороннем порядке, поскольку это может угрожать новой агрессией со стороны России. Киев также настаивает на гарантиях безопасности", – отмечают источники издания.

Возрождение предыдущих мирных планов

Обсуждалась идея создания демилитаризованной зоны, которая возрождает предложение из предыдущих мирных планов, в частности 28-пунктного плана, предложенного администрацией Трампа в ноябре.

Чтобы упростить принятие идеи, стороны рассматривали также возможность создания зоны свободной торговли внутри демилитаризованной территории. Однако, как отмечает The New York Times, "большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта. Риск того, что конфликт снова развернется, будет существовать годами".

Возможно ли завершение войны РФ против Украины в 2026 году — мнение эксперта

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что завершение войны России против Украины в 2026 году маловероятно. По его мнению, Кремль не заинтересован в реальном мирном урегулировании.

Ходжес подчеркивает, что без мощного внешнего давления Россия вряд ли согласится на прекращение огня или компромиссные договоренности.

"Отсутствие серьезных рычагов влияния позволяет Москве продолжать нынешнюю политику", — отмечает эксперт.

Он также сомневается в достаточности действий администрации Дональда Трампа, которая, по его убеждению, не оказывает необходимого давления на Кремль. Кроме того, позицию европейских стран российское руководство не считает влиятельной, что, по мнению Ходжеса, уменьшает шансы на достижение мира в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, 17–18 февраля в Женеве состоялся новый раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, в ходе которого обе стороны продемонстрировали "значительный прогресс". Об этом на брифинге 18 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кроме того, российская делегация на переговорах в Женеве не изменила первоочередных требований для урегулирования войны РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что подводя итоги трехсторонних переговоров в Женеве, глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что дискуссия была сложной, однако имела важное значение для дальнейшего переговорного процесса.

Об источнике: The New York Times The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

