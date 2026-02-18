Укр
Какие требования выдвинула РФ на переговорах в Женеве - СМИ раскрыли результат встречи

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 20:46
Во время переговоров в Женеве российская делегация не отказалась от требования полного вывода украинских войск из Донецкой области, указывают СМИ.
Какие требования выдвинула РФ на переговорах в Женеве и какова роль Мединского на переговорах / Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

О чем идет речь в материале:

  • Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса
  • Вероятно, следующим шагом должна стать встреча на уровне лидеров
  • Мединский в очередной раз прибег к обсуждению исторических вопросов на переговорах

Российская делегация на переговорах в Женеве не изменила первоочередных требований для урегулирования войны РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что украинской делегации удалось выдержать давление со стороны российской стороны во время переговоров.

Источник издания сообщил, что главное требование Москвы остается неизменным — полный вывод украинских войск с территории всей Донецкой области. В то же время в военной подгруппе зафиксирован определенный прогресс в согласовании процедурных вопросов

"От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами", - сообщил собеседник издания.

По словам источника, глава российской делегации на переговорах Мединский вновь обратился к теме переговоров в Стамбуле 2022 года, предлагая взять за основу тогдашние условия и подходы. Однако украинской стороне удалось изменить направление разговора.

Как отмечает собеседник РБК-Украина, знакомый с ходом переговоров, нынешние обстоятельства существенно отличаются от ситуации 2022 года. Предыдущие раунды переговоров выглядели такими, имеющими определенную динамику, но на этот раз российская сторона вернулась к прежним позициям. Несмотря на это, после упоминаний о Стамбуле дискуссию удалось перевести в более конструктивное русло.

Он подтвердил, что во время переговоров в Женеве российская делегация упоминала о древних династиях и делала экскурсы в историю.

Он также отметил, что смена руководителя российской делегации и появление представителя их МИД привели к усилению акцента со стороны России на требовании вывода украинских войск из Донецкой области.

"Они это объясняют так, что в Абу-Даби фокус был на военной тематике - процедуры мониторинга и прекращения огня и т.д., тогда как в Женеве они делали акцент на политической составляющей. Поэтому и приехали Мединский и представитель МИД. Возможно, назначение Мединского - это либо попытка затягивания переговорного процесса, либо более ультимативное выдвижение российских условий", - указал собеседник издания.

В Женеве стороны договорились продолжить работу переговорных групп, а следующая встреча может состояться ориентировочно через одну-две недели.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул , что Украина заинтересована в результативности переговоров с Россией и США. Однако пока, по его словам, итоги нельзя считать достаточными. Он также отметил, что военные обсудили часть вопросов основательно и по существу.

"Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, что эту позицию услышали", – указал он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Будут ли США давить на Россию для завершения войны.

Как писал Главред, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович высказал мнение, что ожидать существенных изменений в подходе США к возможному сценарию завершения войны в Украине пока не стоит.

По его оценке, позиция США останется примерно такой же, как ее ранее очертил Марко Рубио — Соединенные Штаты продолжают работать над процессом, прилагают усилия и рассчитывают на достижение результата.

"Но переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы", — сказал он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская сторона пытается сорвать ранее достигнутый в Абу-Даби прогресс, в частности в вопросах военно-политического характера. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Подводя итоги трехсторонних переговоров в Женеве, глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что дискуссия была сложной, однако имела важное значение для дальнейшего переговорного процесса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам второго дня переговоров отметил, что переговоры были предметными и интенсивными.

РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

