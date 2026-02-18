Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украински

Украинский журналист объяснил, почему слова "пододеяльник", "простынь" и "наволочка" являются кальками, и рассказал, как правильно называть постельное белье/

Как по-украински сказать "пододеяльник" — существует ли слово "наволочка" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

Как правильно сказать пододеяльник

Как правильно: простынь или простыня

Какое значение слова "обліжник"

Правильно ли говорить "пододеяльник", "простынь" или "наволочка" и существуют ли эти слова в украинском языке? Украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами в видео в Tik-Tok объяснил, почему эти слова — кальки и языковые ошибки, и как на самом деле правильно называть постель на украинском языке.

Главред выяснил, как будет "пододеяльник" на украинском языке.

Почему "пододеяльник" — это калька

Эксперт иронично задает вопрос о логике слова "пододеяльник".

"Вот как на украинском вы скажете "пододіяльник"? "Підодіяльник" или "підідіяльник"? Что-то здесь пахнет предательством. Ну что, разберемся тогда, куда нам запихивать наше одеяло? Потому что я больше ни дня не собираюсь укрываться этой калькой", — говорится в видео.

По словам Рами, сама конструкция не имеет языковой логики.

"Ну во-первых, и так всем известно, что укрываемся мы одеялом, а не покрывалом. Тогда у меня есть риторический вопрос. А с какого черта вообще пододеяльник взялся? Где в этой языковой цепочке связь? Нигде", - указывает он.

Итак, если мы укрываемся одеялом, то и название чехла должно быть соответствующим.

"Ну а во-вторых, если ночью нас греет одеяло, то и запихиваем мы его в "підковдру", а не в "пододеяльник"", - подчеркивает популяризатор украинского языка.

Смотрите видео о том, как называются элементы постели на украинском языке:

Как правильно сказать: простынь или простынка

Еще одна распространенная ошибка — слова "простынь" и "простинка".

"А как сказать простынь? Или прости, господи, простинка. Запомним, правильно сказать простыня. Ну или простыня, а не простинка", — рассказал он.

Существует ли слово "наволочка"

С подушкой, говорит эксперт, все еще проще.

"А вот с подушкой, заметьте, подушкой еще проще. На нее мы натягиваем наволоку", — говорится в видео.

Именно наволока, а не "наволочка".

Более того, это слово может иметь более широкое значение.

"Наволока также иногда служит синонимом слова "підковдра". Потому что "підковдра" и наволока фактически выполняют одинаковую функцию. То и другое — чехлы", — резюмирует журналист.

"Обліжник" и "ліжник" — в чем разница

Рами также обратил внимание на малоизвестные исконные украинские слова.

"А, чуть не забыл, существует еще такое волшебное слово "обліжник". "Обліжник" — это исконное украинское название этого "пододеяльника", то есть "підковдри". А вот "ліжник" — это такое теплое огненное одеяло", — указал он.

То есть:

"Обліжник" — украинское название пододеяльника,

"Ліжник" — теплое одеяло.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

