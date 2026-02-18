Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украински

О чем идет речь в материале:
Правильно ли говорить "пододеяльник", "простынь" или "наволочка" и существуют ли эти слова в украинском языке? Украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами в видео в Tik-Tok объяснил, почему эти слова — кальки и языковые ошибки, и как на самом деле правильно называть постель на украинском языке.
Главред выяснил, как будет "пододеяльник" на украинском языке.
Почему "пододеяльник" — это калька
Эксперт иронично задает вопрос о логике слова "пододеяльник".
"Вот как на украинском вы скажете "пододіяльник"? "Підодіяльник" или "підідіяльник"? Что-то здесь пахнет предательством. Ну что, разберемся тогда, куда нам запихивать наше одеяло? Потому что я больше ни дня не собираюсь укрываться этой калькой", — говорится в видео.
По словам Рами, сама конструкция не имеет языковой логики.
"Ну во-первых, и так всем известно, что укрываемся мы одеялом, а не покрывалом. Тогда у меня есть риторический вопрос. А с какого черта вообще пододеяльник взялся? Где в этой языковой цепочке связь? Нигде", - указывает он.
Итак, если мы укрываемся одеялом, то и название чехла должно быть соответствующим.
"Ну а во-вторых, если ночью нас греет одеяло, то и запихиваем мы его в "підковдру", а не в "пододеяльник"", - подчеркивает популяризатор украинского языка.
Смотрите видео о том, как называются элементы постели на украинском языке:
Как правильно сказать: простынь или простынка
Еще одна распространенная ошибка — слова "простынь" и "простинка".
"А как сказать простынь? Или прости, господи, простинка. Запомним, правильно сказать простыня. Ну или простыня, а не простинка", — рассказал он.
Существует ли слово "наволочка"
С подушкой, говорит эксперт, все еще проще.
"А вот с подушкой, заметьте, подушкой еще проще. На нее мы натягиваем наволоку", — говорится в видео.
Именно наволока, а не "наволочка".
Более того, это слово может иметь более широкое значение.
"Наволока также иногда служит синонимом слова "підковдра". Потому что "підковдра" и наволока фактически выполняют одинаковую функцию. То и другое — чехлы", — резюмирует журналист.
"Обліжник" и "ліжник" — в чем разница
Рами также обратил внимание на малоизвестные исконные украинские слова.
"А, чуть не забыл, существует еще такое волшебное слово "обліжник". "Обліжник" — это исконное украинское название этого "пододеяльника", то есть "підковдри". А вот "ліжник" — это такое теплое огненное одеяло", — указал он.
То есть:
- "Обліжник" — украинское название пододеяльника,
- "Ліжник" — теплое одеяло.
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
