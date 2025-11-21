Слова 'підодіяльник' и 'підковдра' стоит забыть - правильные украинские названия

Оказывается, слово "підодіяльник" является заимствованным.

Вы узнаете:

Откуда происходит слово "підодіяльник "

Какие украинские соответствия к нему можно подобрать

Вопрос о том, как правильно на украинском называть элементы постельного белья, всегда вызывает много споров. В частности, большинство украинцев годами говорят "підодіяльник", но это грубая ошибка.

Главред решил разобраться, как правильно сказать на украинском "підодіяльник".

Почему часто говорят "підодіяльник"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "одіяло" и производное от него слово - "підодіяльник", которые зафиксированы в ряде современных словарей, являются заимствованными.

Он подчеркнул, что украинским аналогом слова "одіяло" является слово "ковдра".

"Однако это не означает, что "підодіяльник" следует толковать как "підковдра", хотя это слово часто рекомендуют употреблять языковеды", - говорится в видео.

Украинские соответствия к слову "підодіяльник"

Мужчина подчеркнул, что многие украинцы считают, что лучшее соответствие к слову "підодіяльник" - это "підковдра", но нет. Оказывается, слово "підковдра" является неприемлемым и прямой калькой из русского языка.

Так, правильным украинским словом является "наволока".

"Хотя это слово в основном употребляется для обозначения чехла на подушку, оно может иметь широкий обиход и для и чехла на одеяло", - подытожил он.

Чем заменить слово "підодіяльник" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

