Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

Тарас Цимбалюк познакомил Ирочку с семьей.

Тарас Цимбалюк с Ирочкой / коллаж: Главред, скрин из видео

Тарас Цимбалюк познакомил Ирочку с родителями

Что заставило ее расплакаться

В 10 выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой проекта Тарас Цимбалюк решился познакомить участниц со своими родителями. Во время разговора Ирины Пономаренко с мамой актера девушка расплакалась.

Ирочка вместе с Холостяком отправилась на его малую родину — в Корсунь-Шевченковский. Встреча с мамой Цимбалюка стала неожиданностью для участницы: Тарас привез девушку на огород, где показал реалии простой жизни своей семьи. Идею свидания придумал сам Цимбалюк, ведь хотел продемонстрировать свое воспитание как "простого пацана".

Ирина Пономаренко с мамой Тараса Цимбалюка / скрин из видео

После того как они вместе накопали картошку, мама Тараса пригласила Ирочку на откровенный разговор. Свидание далось участнице непросто — атмосфера очень сильно напоминала ей родную Донеччину.

"Я смотрю на все это и думаю про бабушку, я думаю про то, что скучаю, я думаю про папу. Это же все мое, что осталось там, с этими грядками в Донецке", — поделилась Пономаренко.

Во время разговора она даже расплакалась, хотя впоследствии очень корила себя за это.

"Моя семья у меня далеко. Я скучаю по ним", — призналась Ирочка.

Тарас Цимбалюк поддержал Ирочку / скрин из видео

Мама Тараса отметила, что участница очень юна и эмоциональна, а Тарас относится к ней с особой нежностью. Она успокоил и поддержал девушку после эмоционального момента. Несмотря на это, Пономаренко оставила хорошее впечатление после визита в семью Цимбалюка.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

