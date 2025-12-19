Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

Вы узнаете:
- Тарас Цимбалюк познакомил Ирочку с родителями
- Что заставило ее расплакаться
В 10 выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой проекта Тарас Цимбалюк решился познакомить участниц со своими родителями. Во время разговора Ирины Пономаренко с мамой актера девушка расплакалась.
Ирочка вместе с Холостяком отправилась на его малую родину — в Корсунь-Шевченковский. Встреча с мамой Цимбалюка стала неожиданностью для участницы: Тарас привез девушку на огород, где показал реалии простой жизни своей семьи. Идею свидания придумал сам Цимбалюк, ведь хотел продемонстрировать свое воспитание как "простого пацана".
После того как они вместе накопали картошку, мама Тараса пригласила Ирочку на откровенный разговор. Свидание далось участнице непросто — атмосфера очень сильно напоминала ей родную Донеччину.
"Я смотрю на все это и думаю про бабушку, я думаю про то, что скучаю, я думаю про папу. Это же все мое, что осталось там, с этими грядками в Донецке", — поделилась Пономаренко.
Во время разговора она даже расплакалась, хотя впоследствии очень корила себя за это.
"Моя семья у меня далеко. Я скучаю по ним", — призналась Ирочка.
Мама Тараса отметила, что участница очень юна и эмоциональна, а Тарас относится к ней с особой нежностью. Она успокоил и поддержал девушку после эмоционального момента. Несмотря на это, Пономаренко оставила хорошее впечатление после визита в семью Цимбалюка.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
