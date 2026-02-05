Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

Вы узнаете:
- С одной проблемой сталкивается до половины людей пожилого возраста
- Действенным способом терапии считается использование аппарата CPAP
Специалисты по сну обращают внимание на тревожные сигналы, которые человек может заметить сразу после пробуждения — они нередко связаны не только с нарушением отдыха, но и с повышенными рисками для работы мозга.
Речь идёт об обструктивном апноэ сна — распространённом расстройстве, при котором дыхание во сне периодически прерывается из-за спадения мышц горла, пишет Express.
По оценкам врачей, с этой проблемой сталкивается до половины людей пожилого возраста.
Чаще всего апноэ ассоциируют с громким храпом, ощущением нехватки воздуха и паузами в дыхании ночью. Однако существуют и менее очевидные признаки, которые проявляются утром. Среди них — выраженная сухость или боль в горле после сна, регулярные утренние головные боли и головокружение сразу после подъёма.
В британской системе здравоохранения апноэ сна описывают как состояние с повторяющимися остановками дыхания во время сна. Само по себе оно редко представляет немедленную угрозу, но при отсутствии лечения может привести к серьёзным последствиям, включая ухудшение памяти и когнитивных функций.
При этом врачи подчёркивают: наличие апноэ не означает неизбежное развитие деменции. Более того, есть данные, что у некоторых пациентов состояние памяти улучшалось после коррекции проблем со сном.
Наиболее действенным способом терапии считается использование аппарата CPAP — он поддерживает дыхательные пути открытыми и обеспечивает стабильное поступление кислорода в мозг во время сна. Учёные полагают, что такая терапия способна снизить долгосрочные риски для мозга у людей с апноэ.
Медики советуют не откладывать визит к врачу, если вы или ваши близкие замечаете характерные симптомы:
- прерывистое дыхание во сне;
- странные удушающие или хрипящие звуки ночью;
- постоянную сильную усталость днём, даже после, казалось бы, полноценного сна.
Ранняя диагностика деменции: ученые предлагают важный метод
Учёные из Университетского колледжа Лондона совместно с Обществом Альцгеймера представили новые данные, которые могут изменить подход к раннему выявлению деменции. Исследование показало, что время МРТ можно сократить почти в три раза без потери точности, что делает диагностику быстрее и удобнее для пациентов.
Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.
Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.
