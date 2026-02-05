Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

Медики советуют не откладывать визит к врачу, если вы или ваши близкие замечаете характерные симптомы.

https://glavred.info/nauka/tri-signala-govoryat-o-skrytoy-ugroze-proryvnoy-metod-diagnostiki-demencii-10738139.html Ссылка скопирована

Названы риски развития деменции / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Вы узнаете:

С одной проблемой сталкивается до половины людей пожилого возраста

Действенным способом терапии считается использование аппарата CPAP

Специалисты по сну обращают внимание на тревожные сигналы, которые человек может заметить сразу после пробуждения — они нередко связаны не только с нарушением отдыха, но и с повышенными рисками для работы мозга.

Речь идёт об обструктивном апноэ сна — распространённом расстройстве, при котором дыхание во сне периодически прерывается из-за спадения мышц горла, пишет Express.

видео дня

По оценкам врачей, с этой проблемой сталкивается до половины людей пожилого возраста.

Чаще всего апноэ ассоциируют с громким храпом, ощущением нехватки воздуха и паузами в дыхании ночью. Однако существуют и менее очевидные признаки, которые проявляются утром. Среди них — выраженная сухость или боль в горле после сна, регулярные утренние головные боли и головокружение сразу после подъёма.

В британской системе здравоохранения апноэ сна описывают как состояние с повторяющимися остановками дыхания во время сна. Само по себе оно редко представляет немедленную угрозу, но при отсутствии лечения может привести к серьёзным последствиям, включая ухудшение памяти и когнитивных функций.

При этом врачи подчёркивают: наличие апноэ не означает неизбежное развитие деменции. Более того, есть данные, что у некоторых пациентов состояние памяти улучшалось после коррекции проблем со сном.

Наиболее действенным способом терапии считается использование аппарата CPAP — он поддерживает дыхательные пути открытыми и обеспечивает стабильное поступление кислорода в мозг во время сна. Учёные полагают, что такая терапия способна снизить долгосрочные риски для мозга у людей с апноэ.

Медики советуют не откладывать визит к врачу, если вы или ваши близкие замечаете характерные симптомы:

прерывистое дыхание во сне;

странные удушающие или хрипящие звуки ночью;

постоянную сильную усталость днём, даже после, казалось бы, полноценного сна.

Ранняя диагностика деменции: ученые предлагают важный метод

Учёные из Университетского колледжа Лондона совместно с Обществом Альцгеймера представили новые данные, которые могут изменить подход к раннему выявлению деменции. Исследование показало, что время МРТ можно сократить почти в три раза без потери точности, что делает диагностику быстрее и удобнее для пациентов.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред