Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

Новое исследование, проведённое научными специалистами из Университетского колледжа Лондона при поддержке Общества Альцгеймера, дало обнадёживающие результаты в области диагностики деменции.
Учёные выяснили, что продолжительность магнитно-резонансной томографии можно сократить почти в три раза без потери точности, что сделает диагностику быстрее, доступнее и удобнее для пациентов, сообщает Express.
По данным исследовательской группы, сокращённые процедуры не только упрощают процесс для самих пациентов, но и позволяют проводить значительно больше сканирований в течение дня — потенциально даже вдвое больше. Это особенно важно в условиях, когда спрос на такие обследования растёт.
Также подчеркивается, что некоторые новейшие препараты для лечения болезни Альцгеймера — такие как леканемаб и донанемаб — требуют проведения МРТ как перед началом терапии, так и в процессе наблюдения. Удешевление и ускорение сканирования поможет снизить общие расходы на лечение.
Исследование ADMIRA (Accelerated Magnetic Resonance Imaging in Alzheimer’s Disease) было направлено на сравнение эффективности ускоренного МРТ с традиционными методами. В нём приняли участие 92 человека, проходивших плановую томографию мозга в амбулаторных условиях. Используя новые технологии, учёные добились улучшения качества изображений даже при существенно сокращённом времени обследования.
Результаты показали: продолжительность сканирования удалось уменьшить на 63%, при этом качество диагностики осталось на уровне традиционных методов.
Эксперты подчёркивают, что раннее выявление деменции имеет решающее значение — это отправная точка для получения поддержки, лечения и социальной помощи. Однако в настоящее время МРТ применяется в диагностике далеко не всегда из-за высокой стоимости и ограниченного доступа к оборудованию.
В будущем команда исследователей планирует протестировать новую методику на различных моделях МРТ-аппаратов, чтобы подтвердить её эффективность в широкой клинической практике.
