26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

Считалось большим грехом отвращаться от просящих помощи, особенно - от беременных женщин, ведь такой отказ мог обернуться длительными невзгодами.

https://glavred.info/holidays/26-dekabrya-kakoy-prazdnik-ot-kogo-osobyy-greh-otvorachivatsya-v-etot-den-10727057.html Ссылка скопирована

Какой 26 декабря праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 26 декабря

Приметы 26 декабря

Что можно и нельзя делать 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в православном календаре день памяти святого Иосифа Обручника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 декабря

Святой Иосиф происходил из рода царя Давида, что было чрезвычайно важно для выполнения ветхозаветных пророчеств о Мессии. Именно через Иосифа Иисус Христос юридически принадлежал к роду Давида, хотя был рожден не от человеческого отца.

видео дня

По преданию, Иосиф жил в Назарете Галилейском и зарабатывал на жизнь ремеслом - был плотником.

Иосиф был обручен с пресвятой Девой Марией, давшей обет чистоты. Их союз не был супружеским в привычном понимании, а стал таинственным служением: Иосиф был призван охранять честь, жизнь и девство Богородицы и заботиться о Богомладенце.

Когда Иосиф узнал, что Мария беременна, он, будучи праведным, не захотел посрамить ее перед людьми и решил тайно отпустить ее. Но Господь явился ему во сне через ангела и открыл тайну: "Не бойся принять Марию, женщину твою, ибо зачато в ней от духа святого". Это откровение стало переломным моментом в жизни Иосифа - он безоговорочно принял волю Божью.

Церковный праздник 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы

Праздник выпадает на второй день после Рождества Христова и является логическим продолжением рождественского торжества. В иконографии часто используется икона "Собор Пресвятой Богородицы", где Мария с младенцем окружена ангелами, святыми и праведниками. Собор Пресвятой Богородицы - прославление той, через кого рождение Иисуса Христа стало возможным.

Приметы 26 декабря

Морозный день - зима будет устойчивой, без резких оттепелей.

Тепло или оттепель - февраль обещает быть мягким.

Сильный ветер - год будет неспокойным, с частыми переменами погоды.

Что нельзя делать 26 декабря

По народным представлениям этот день требует особой осторожности в поступках. Считалось большим грехом отвращаться от просящих помощи, особенно - от беременных женщин, ведь такой отказ мог обернуться длительными невзгодами.

Что можно делать 26 декабря

В народной традиции Собор Пресвятой Богородицы занимал исключительное место, ведь его воспринимали как праздник женской силы, материнства и рождения. В этот день с особым уважением относились к беременным женщинам, молодым матерям и повитухам - тем, кто был причастен к появлению ребенка на свет и оберегал таинство родов.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред