25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

Виталий Кирсанов
24 декабря 2025, 16:07
85
На Рождество издавна принято начинать празднование в храме. В рождественскую ночь совершается торжественная всенощная служба.
25 декабря - Рождество Христово
25 декабря - Рождество Христово / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 25 декабря
  • Приметы 25 декабря
  • Что можно и нельзя делать 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в православном календаре Рождество Христово. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Рождество символизирует воплощение Божьей любви к человечеству. Рождение Христа в Вифлееме стало началом новой эпохи - времени надежды, милосердия и спасения. По евангельскому преданию, Иисус родился в бедных условиях, в яслях, что подчеркивает Его смирение и близость к каждому человеку независимо от состояния или происхождения.

видео дня

О Рождестве рассказывают Евангелие от Матфея и Луки. Дева Мария и праведный Иосиф пришли в Вифлеем для переписи населения. Там, в ночь рождения Иисуса, ангелы возвестили пастухам о великой радости, а с востока к Младенцу пришли мудрецы с дарами - золотом, ладаном и смирной.

Рождество напоминает о ценности семьи, доброте, прощении и взаимной поддержке. Это время, когда сердца открываются для любви, а вера в добро и чудо становится особенно сильной.

Приметы 25 декабря

  • Ветви деревьев гнутся от снега - на хороший урожай фруктов.
  • Ясная и морозная погода - к урожайному году и хорошему благосостоянию в семье.
  • Облачное небо - к затяжной зиме.

Что нельзя делать 25 декабря

В этот день избегали посещения кладбища, считалось недопустимым отвлекаться от нуждающихся в помощи, а также отправляться на охоту или рыбалку. По народным верованиям, не годилось одевать изношенную или нечистую одежду, так же как занимать или брать что-нибудь в долг, чтобы не навлечь нужды и невзгоды на весь год.

Что можно делать 25 декабря

На Рождество издавна принято начинать празднование в храме. В рождественскую ночь совершается торжественная всенощная служба, а уже к утру - праздничная литургия. В этот великий православный день верующие обращаются к Богу с просьбами о милости, очищении души и прощении грехов, ведь по вековым убеждениям именно на Рождество небеса особенно открыты к человеческим молитвам, и каждая искренняя, светлая просьба находит отклик.

