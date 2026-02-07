Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

Рассказываем, как отличить заботливого мужчину от нарцисса.

Вы узнаете:

Как понять, что партнер нарцисс

Как ведут себя нарциссы

Как понять, что ты в отношениях с нарциссом

На первый взгляд новый партнер может казаться идеальным: он внимательный, обаятельный, говорит именно то, что вы хотите услышать. Однако психолог Юлия Гриценко объясняет, что за чрезмерной заботой может скрываться не искреннее внимание, а нарциссическая игра. Важно знать, как отличить настоящую поддержку от манипуляций, чтобы не попасть в токсичные отношения, пишет УНИАН.

Как ведет себя мужчина-нарцисс — главные признаки

По словам психолога, здоровая забота всегда основана на эмпатии и уважении. Она оставляет ощущение тепла и поддержки. Зато нарциссическая "помощь" преследует другую цель — вызвать восхищение или получить выгоду.

"После настоящей, искренней заботы вы чувствуете тепло, понимание и поддержку. Зато после проявлений нарциссической "заботы" у вас может возникать чувство вины, ведь чаще всего она предполагает, что вы что-то остались должны", - говорит психолог.

Кроме того, по словам эксперта, в начале знакомства нарцисс умеет быстро "считывать" ваши желания и создавать ощущение особой связи. Это формирует иллюзию уникальности, но не настоящую близость. Так он завоевывает доверие, чтобы вы потеряли бдительность и критичность. На самом деле вы видите не реального человека, а идеализированную версию, которую он демонстрирует.

Психолог советует обращать внимание на невербальные сигналы. Характерными признаками являются:

внимательный, как будто сканирующий взгляд;

демонстративно уверенная поза;

нарушение личных границ - чрезмерная близость или прикосновения без вашего согласия.

Такие проявления создают образ "идеального" партнера, но со временем идеализация сменяется обесцениванием. Это закономерный процесс: сначала он формирует чувство безопасности, а затем начинает акцентировать внимание на недостатках.

Нарциссический мужчина может перекладывать ответственность за собственные эмоции на вас, нарушать границы под видом заботы или любви, позволять себе обесценивающие шутки или комментарии, после которых вы начинаете сомневаться в себе.

Такие действия постепенно разрушают доверие и уверенность. Если вы замечаете хотя бы один из этих признаков, стоит насторожиться — возможно, перед вами классический нарцисс.

