РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

- РФ утром 7 февраля нанесла удар по энергосистеме Украины
- В большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии
- Плановые графики отключений временно не действуют
В субботу, 7 февраля, страна-агрессор РФ массированно атакует объекты энергосистемы Украины. В большинстве регионов действуют аварийные отключения.
"Россия осуществляет очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений – в большинстве регионов применены аварийные отключения", - заявили в Укрэнерго.
Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности. Ранее обнародованные графики почасовых обесточений сейчас бездействуют.
В ДТЭК сообщили, что аварийные отключения действуют в Киеве и области, на Одесчине и Днепропетровщине.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что могут быть значительные перебои с электроэнергией.
"Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой", - говорится в сообщении.
Зачем РФ бьет по энергетике Украины
Министр иностранных дел Кястутис Будрис считает, что главная цель российских ударов по Украине - оставить население без жизненно необходимых ресурсов во время сильных морозов.
"Эти систематические нападения, которые явно имеют целью оставить жителей Украины посреди зимних морозов без электричества, отопления и воды, нельзя квалифицировать иначе, как умышленное намерение физически уничтожить украинцев как группу", — говорится в официальном письме МИД Литвы.
Будрис официально обратился к прокурорам Международного уголовного суда и попросил выдать новые ордера на арест ответственных за атаки лиц, но и дополнить уже существующие ордера дополнительными статьями о международных преступлениях.
О персоне: Кястутис Будрис
Кястутис Будрис — литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 12 декабря 2024 года. В прошлом — главный советник президента Литвы по национальной безопасности (2022—2024), пишет Википедия.
Атака РФ на Украину 7 февраля - что известно
Как писал Главред, утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.
Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.
6 февраля мониторинговые каналы предупреждали, что российская оккупационная армия планирует нанесение массированного ракетно-дронового удара по территории Украины в ближайшие 48 часов. Сообщалось, что под удар врага, вероятно, попадет Киев и область.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
