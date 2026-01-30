"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

МИД Литвы резко высказался о российских ударах по энергетике Украины.

Ракета, Свет, Энергетика

Литва официально обратилась в Международный уголовный суд

Вильнюс требует арестовать российских чиновников

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис официально обратился к прокурорам Международного уголовного суда и попросил выдать новые ордера на арест российских чиновников. Причина - удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, от которых страдают гражданские лица. Об этом сообщает литовское издание LRT.

МИД Литвы также призвал не только выдать новые ордера на арест ответственных за атаки лиц, но и дополнить уже существующие ордера дополнительными статьями о международных преступлениях.

Кроме этого, Кястутис Будрис подчеркнул, что главная цель российских ударов по Украине - оставить население без жизненно необходимых ресурсов во время сильных морозов.

"Эти систематические нападения, которые явно имеют целью оставить жителей Украины посреди зимних морозов без электричества, отопления и воды, нельзя квалифицировать иначе, как умышленное намерение физически уничтожить украинцев как группу", — говорится в официальном письме МИД Литвы.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. В России подтвердили "энергетическое перемирие", однако есть один нюанс: оно продлится до 1 февраля, сообщил Песков.

Между тем аналитики Института изучения войны пишут, что недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп, может принести пользу Москве, если в нем примут участие обе стороны.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют они.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, Россия усиливает кампанию ударов по украинской энергетической инфраструктуре, стремясь искусственно разделить единую энергосистему страны на отдельные изолированные острова. Цель Кремля - уменьшить возможности Украины производить электроэнергию и затруднить обеспечение теплом в самый холодный период года.

Несмотря на российские удары, в Киеве энергетикам удалось перейти на временные графики отключения света. Для каждого дома столицы есть свой график.

Кроме этого, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ответил, когда могут перестать отключать свет. Он прогнозирует, что ближе к началу марта ситуация станет лучше.

О персоне: Кястутис Будрис Кястутис Будрис - литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 12 декабря 2024 года. В прошлом - главный советник президента Литвы по национальной безопасности (2022-2024), пишет Википедия.

