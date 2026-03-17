Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Свириденко подчеркнула, что правительство продолжит выполнять условия вступления в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Главное:

Украина имеет полный пакет условий для вступления в ЕС

Следующие шаги – успешное закрытие кластеров

Подписание договора о вступлении станет финальным шагом

Украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет о кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие" и кластере 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории", – говорится в сообщении.

Свириденко напомнила, что в конце 2025 года украинские власти получили условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", – подчеркнула премьер-министр.

Она также заверила, что правительство продолжит выполнять условия вступления, в частности будет проводить реформы, о которых будет отчитываться перед властями Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС — что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что возможное вступление Украины в ЕС означало бы втягивание Европы в войну с Россией. Говоря о позиции Будапешта относительно евроинтеграции Киева, Сийярто также отметил, что "ни один молодой человек" не отправится на украинский фронт.

Также известно, что в Европейском союзе с осторожностью оценивают перспективу ускоренного вступления Украины. Ряд правительств опасается, что поспешное расширение может создать серьезные прецеденты и подорвать существующие принципы приема новых членов.

Кроме того, сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает план, согласно которому Украина может стать частичным членом блока уже в следующем году. Таким образом Брюссель хочет укрепить позиции страны в Европе и отдалить ее от Москвы.

О личности: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

