Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

- МВФ может прекратить финансирование Украины
- Депутаты затягивают принятие решения о получении кредита
- Представители МВФ хотят встретиться с парламентариями
Помощь Украине из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда под угрозой. Как пишет Bloomberg, причиной этого является то, что в Верховной Раде задерживают соответствующие решения.
До конца марта депутаты должны согласовать изменения, в частности касающиеся повышения налогов как для бизнеса, так и для домохозяйств. Однако ситуация ухудшается из-за внутреннего конфликта: часть депутатов фактически саботирует решения на фоне напряженности с президентом Владимиром Зеленским.
"Законодатели до сих пор не смогли обсудить несколько изменений, предложенных МВФ, в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что потенциально может парализовать парламент", — пишет издание.
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем, по данным источника Bloomberg, планирует начать встречи с украинскими депутатами уже 18 марта.
Что известно о новой программе для Украины
Главред писал, что в конце февраля текущего года Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 миллиарда долларов США.
Эти средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Для Украины это очень важно, поскольку на пятый год полномасштабной войны и на фоне системных атак РФ по энергетике страна имеет гарантированную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.
Кредит МВФ для Украины — последние новости
Напомним, Главред писал, что без решения ЕС или очередного транша МВФ Украина уже в апреле может оказаться на грани дефицита. Сначала правительство будет вынуждено использовать авансом доходы, запланированные на следующий год, в частности дивиденды госбанков. Далее — выход на рынок внутренних заимствований, если инвесторы согласятся.
Накануне стало известно, что правительство готовилось существенно расширить законопроект, который должен был запустить автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, включив в него весь пакет требований МВФ.
Ранее МВФ решил отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлине на посылки, налоге для цифровых платформ и военном сборе.
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
