Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

Синоптики сообщили, как долго продлится похолодание.

https://glavred.info/synoptic/poltavshchinu-nakryvaet-poholodanie-sinoptiki-predupredili-ob-izmenenii-temperatury-10749515.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 17 марта

Вы узнаете:

Насколько снизится температура в Полтавской области

Когда в область вернется тепло

В Полтаве и области вследствие прихода холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. видео дня

Как сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook, такие изменения приблизят температуры к климатической норме. В то же время ночные температуры останутся близкими к 0 градусам.

До 22 марта в Полтавской области синоптики не прогнозируют существенных осадков, а к выходным температура воздуха снова повысится.

Синоптическая карта

Погода 17 марта

Сегодня в Полтавской области до конца суток ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В Полтаве ожидается 5-7 градусов тепла.

Погода в Полтаве 17 марта

Погода в Украине — последние новости

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред