Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

В Полтаве и области вследствие прихода холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.
Как сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook, такие изменения приблизят температуры к климатической норме. В то же время ночные температуры останутся близкими к 0 градусам.
До 22 марта в Полтавской области синоптики не прогнозируют существенных осадков, а к выходным температура воздуха снова повысится.
Погода 17 марта
Сегодня в Полтавской области до конца суток ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В Полтаве ожидается 5-7 градусов тепла.
Главред писал, что мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.
погода в Тернопольской области 17 марта будет облачной с прояснениями. Известно, что ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
в Житомирской области на этой неделе погода будет спокойной и предсказуемой, однако ощутимо прохладнее, чем на прошлой. До 20 марта осадков не прогнозируют, небо будет преимущественно малооблачным.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
