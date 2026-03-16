Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

Синоптик отметила, что в Украине постепенно начнут появляться осадки.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 17 марта, станет прохладнее, в некоторых регионах пройдут небольшие дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра уже ощутимо холоднее будет в восточной части Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, где температура днем опустится до +4…+8 градусов.

В то же время самая теплая погода ожидается в западных областях, +10…+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +8…+11 градусов.

"Кстати, хотя завтра и не так тепло, но ветер обещает быть тихим, поэтому на улице может быть уютно, если правильно одеться", — говорит Диденко.

Прогноз температуры воздуха / фото: t.me/PohodaNatalka

Она также добавила, что постепенно начнут появляться осадки — завтра небольшие дожди пройдут в восточной части и в районе Карпат.

"Однако большинство областей Украины все еще будут находиться среди сухого воздуха и солнечного неба", - отметила синоптик.

Погода 17 марта / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 17 марта ожидается свежая и сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, температура будет держаться около нуля, на окраинах до -2 градусов, а в течение дня потеплеет до +7…+9 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко подчеркнула, что ближайшая неделя в Украине будет прохладной. Но потепление наступит через неделю, как раз ко Всемирному дню метеоролога, 23 марта.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в Днепре в течение недели ожидается переменчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками. Температура днем будет колебаться примерно от +7 до +10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что эта неделя принесет прохладу, а первые осадки появятся уже в среду, 18 марта.

В Одессе и области до 18 марта погодные условия будет определять антициклон Konrad. Уже с понедельника, 16 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

