В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

Главное из новостей:
- Россия могла инсценировать удар "Ланцета" по Киеву
- В Минобороны считают это информационной операцией РФ
В ходе утренней атаки на Киев в центре столицы были найдены обломки дрона, похожего на российский "Ланцет". Данный инцидент вызвал волну обсуждений относительно возможного применения РФ автономных ударных систем с использованием искусственного интеллекта.
Хотя анализ обломков продолжается, предварительные признаки указывают на попытку врага продемонстрировать новые технологические возможности или же провести информационную спецоперацию, пишет издание Defence Express.
Что именно нашли в центре столицы
Обломки, обнаруженные вблизи Монумента Независимости, имеют характерные черты "Ланцета": Х-образное хвостовое оперение, толкающий винт и фрагменты крыла с российским индексом RF. Эксперты предполагают, что дрон мог быть частью групповой атаки, ведь на корпусе замечены цветные круги — маркировка, которую используют на автономных роевых дронах V2U.
Такие отметки нужны для синхронизации аппаратов в воздухе, что может свидетельствовать об эксперименте с роевым поведением и автономным наведением без оператора.
Был ли это дрон с ИИ
По предварительным оценкам, дрон мог иметь алгоритмы автономной навигации, поиска целей и удара без прямой связи с оператором. Это вписывается в тенденцию, которую Россия пытается продемонстрировать — переход к более "умным" ударным системам.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул потенциальную опасность таких технологий, отметив:
"К сожалению, то, о чем предупреждали ранее — дроны с ИИ, способные самостоятельно выбирать цели, могут стать реальностью, если это правда".
В то же время он подчеркнул, что появление таких систем может иметь последствия не только для Украины, но и для всей Европы.
Какова на самом деле дальность полета "Ланцета"
Официальная дальность "Ланцета" — около 50 км, хотя россияне заявляли о полетах на 90–136 км. Но даже эти цифры не позволяют дрону долететь до центра Киева с территории РФ. Из Беларуси — возможно, но и это требует подтверждения.
Что говорят в Минобороны
Советник министра обороны Сергей Флеш резко опроверг возможность реального удара "Ланцетом" по Киеву, подчеркнув:
"Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это электрические ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей".
Он предположил, что обломки могли быть намеренно сброшены с "Шахеда" как часть информационной операции, направленной на создание паники и преувеличение технологических возможностей РФ.
Атака дронов на Украину 16 марта 2026 года — что известно
Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами — в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.
В Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БПЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.
В Соломенском районе падение обломков произошло на территории нежилой застройки. Пострадавших нет.
В Святошинском районе падение обломков вызвало возгорание травы на открытой территории.
Также 16 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове.
Кроме того, в Днепропетровской области враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья есть раненые и погибшие. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.
О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
