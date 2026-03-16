В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

Дарья Пшеничник
16 марта 2026, 15:03
В настоящее время проводится анализ обнаруженных обломков.
В центре Киева, вероятно, упал российский
Обломки дрона "Ланцет" в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, wikipedia

Главное из новостей:

  • Россия могла инсценировать удар "Ланцета" по Киеву
  • В Минобороны считают это информационной операцией РФ

В ходе утренней атаки на Киев в центре столицы были найдены обломки дрона, похожего на российский "Ланцет". Данный инцидент вызвал волну обсуждений относительно возможного применения РФ автономных ударных систем с использованием искусственного интеллекта.

Хотя анализ обломков продолжается, предварительные признаки указывают на попытку врага продемонстрировать новые технологические возможности или же провести информационную спецоперацию, пишет издание Defence Express.

Что именно нашли в центре столицы

Обломки, обнаруженные вблизи Монумента Независимости, имеют характерные черты "Ланцета": Х-образное хвостовое оперение, толкающий винт и фрагменты крыла с российским индексом RF. Эксперты предполагают, что дрон мог быть частью групповой атаки, ведь на корпусе замечены цветные круги — маркировка, которую используют на автономных роевых дронах V2U.

Такие отметки нужны для синхронизации аппаратов в воздухе, что может свидетельствовать об эксперименте с роевым поведением и автономным наведением без оператора.

Был ли это дрон с ИИ

По предварительным оценкам, дрон мог иметь алгоритмы автономной навигации, поиска целей и удара без прямой связи с оператором. Это вписывается в тенденцию, которую Россия пытается продемонстрировать — переход к более "умным" ударным системам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул потенциальную опасность таких технологий, отметив:

"К сожалению, то, о чем предупреждали ранее — дроны с ИИ, способные самостоятельно выбирать цели, могут стать реальностью, если это правда".

В то же время он подчеркнул, что появление таких систем может иметь последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Какова на самом деле дальность полета "Ланцета"

Официальная дальность "Ланцета" — около 50 км, хотя россияне заявляли о полетах на 90–136 км. Но даже эти цифры не позволяют дрону долететь до центра Киева с территории РФ. Из Беларуси — возможно, но и это требует подтверждения.

Что говорят в Минобороны

Советник министра обороны Сергей Флеш резко опроверг возможность реального удара "Ланцетом" по Киеву, подчеркнув:

"Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это электрические ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей".

Он предположил, что обломки могли быть намеренно сброшены с "Шахеда" как часть информационной операции, направленной на создание паники и преувеличение технологических возможностей РФ.

Атака дронов на Украину 16 марта 2026 года — что известно

Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами — в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

В Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БПЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территории нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков вызвало возгорание травы на открытой территории.

Также 16 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове.

Кроме того, в Днепропетровской области враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья есть раненые и погибшие. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

