В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

В настоящее время проводится анализ обнаруженных обломков.

https://glavred.info/ukraine/v-centre-kieva-veroyatno-upal-rossiyskiy-lancet-v-minoborony-prokommentirovali-incident-10749317.html Ссылка скопирована

Обломки дрона "Ланцет" в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, wikipedia

Главное из новостей:

Россия могла инсценировать удар "Ланцета" по Киеву

В Минобороны считают это информационной операцией РФ

В ходе утренней атаки на Киев в центре столицы были найдены обломки дрона, похожего на российский "Ланцет". Данный инцидент вызвал волну обсуждений относительно возможного применения РФ автономных ударных систем с использованием искусственного интеллекта.

видео дня

Хотя анализ обломков продолжается, предварительные признаки указывают на попытку врага продемонстрировать новые технологические возможности или же провести информационную спецоперацию, пишет издание Defence Express.

Что именно нашли в центре столицы

Обломки, обнаруженные вблизи Монумента Независимости, имеют характерные черты "Ланцета": Х-образное хвостовое оперение, толкающий винт и фрагменты крыла с российским индексом RF. Эксперты предполагают, что дрон мог быть частью групповой атаки, ведь на корпусе замечены цветные круги — маркировка, которую используют на автономных роевых дронах V2U.

Такие отметки нужны для синхронизации аппаратов в воздухе, что может свидетельствовать об эксперименте с роевым поведением и автономным наведением без оператора.

Был ли это дрон с ИИ

По предварительным оценкам, дрон мог иметь алгоритмы автономной навигации, поиска целей и удара без прямой связи с оператором. Это вписывается в тенденцию, которую Россия пытается продемонстрировать — переход к более "умным" ударным системам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул потенциальную опасность таких технологий, отметив:

"К сожалению, то, о чем предупреждали ранее — дроны с ИИ, способные самостоятельно выбирать цели, могут стать реальностью, если это правда".

В то же время он подчеркнул, что появление таких систем может иметь последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Какова на самом деле дальность полета "Ланцета"

Официальная дальность "Ланцета" — около 50 км, хотя россияне заявляли о полетах на 90–136 км. Но даже эти цифры не позволяют дрону долететь до центра Киева с территории РФ. Из Беларуси — возможно, но и это требует подтверждения.

Что говорят в Минобороны

Советник министра обороны Сергей Флеш резко опроверг возможность реального удара "Ланцетом" по Киеву, подчеркнув:

"Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это электрические ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей".

Он предположил, что обломки могли быть намеренно сброшены с "Шахеда" как часть информационной операции, направленной на создание паники и преувеличение технологических возможностей РФ.

Атака дронов на Украину 16 марта 2026 года — что известно

Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами — в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

В Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БПЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территории нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков вызвало возгорание травы на открытой территории.

Также 16 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове.

Кроме того, в Днепропетровской области враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья есть раненые и погибшие. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред