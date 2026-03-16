Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

Зафиксированы 16 попаданий, также обломки сбитых БПЛА упали на 11 локациях.

https://glavred.info/ukraine/neobychnyy-udar-po-kievskoy-oblasti-rf-zapustila-roi-raznyh-dronov-detali-10749266.html Ссылка скопирована

РФ применила новую тактику дроновой атаки

Кратко:

Оккупанты запустили 211 ударных БПЛА различных типов

Основные направления удара — Киевская, Одесская и Запорожская области

Силы ПВО сбили или подавили 194 дрона

Армия страны-агрессора РФ нанесла нетипичный удар по Киевской области с применением ударных дронов разных типов. Такж удар был направлен на Одесскую и Запорожскую области. Детали раскрыли в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

видео дня

"Особенность – нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара – Одесская, Запорожская и Киевская области", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 понедельника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВС ВСУ.

Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

По состоянию на 10:18 в Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БпЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территориі нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.

Экстренные службы работают на местах.

16 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове.

Кроме того, на Днепропетровщине враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред