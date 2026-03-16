Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистики.

Вражеские дроны атакуют Киев

Кратко:

В Киеве объявлена воздушная тревога

Столицу атакуют дроны

Утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атакует Киев дронами - в столице объявлена воздушная тревога. В городе - звуки стрельбы, работают силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работает на Оболони.

В Киевской городской военной администрации также сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговый канал ППО Радар сообщает о движении дронов в Киеве:

2 "шахеда" на ТЭЦ-5;

1 "шахед" на Бучу/Ирпень/Гостомель;

1 шахед с Троещины на Воскресенку/Русановские Сады;

1 шахед из Воскресенки на Левобережный массив.

Тем временем мониторинговый канал ЄРадар предупреждает об угрозе применения баллистики.

"Будьте внимательны, враг может нанести комбинированный удар, применив баллистику", - говорится в сообщении.

Также мониторы предупреждают о движении дронов в направлении от Гидропарка на Печерск/ТЭЦ-5, на Золотые ворота и Шулявку. Один БПЛА движется из Вышгорода в направлении столицы.

Шахеды - что о них известно

Ракетная угроза для Киева

По состоянию на 09:06 известно о ракетной опасности для Киева.

"Ракета в районе Ични, курс - столица", - пишет єРадар.

Вероятно, летит новая крылатая ракета "Изделие-30".

По данным ГУР, крылатая ракета под названием "Изделие-30" имеет размах крыльев около трёх метров, боевую часть массой до 800 кг и дальность поражения не менее 1500 километров. Первые случаи её использования были зафиксированы в конце прошлого года. Разработчиком ракеты является опытно-конструкторское бюро "Звезда", входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Что известно о последствиях атаки на Киев

Мэр Кличко сообщил, что в самом центре столицы рухнули обломки БПЛА.

"Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

