Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Кратко:
- В Киеве объявлена воздушная тревога
- Столицу атакуют дроны
Утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атакует Киев дронами - в столице объявлена воздушная тревога. В городе - звуки стрельбы, работают силы ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работает на Оболони.
В Киевской городской военной администрации также сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Мониторинговый канал ППО Радар сообщает о движении дронов в Киеве:
- 2 "шахеда" на ТЭЦ-5;
- 1 "шахед" на Бучу/Ирпень/Гостомель;
- 1 шахед с Троещины на Воскресенку/Русановские Сады;
- 1 шахед из Воскресенки на Левобережный массив.
Тем временем мониторинговый канал ЄРадар предупреждает об угрозе применения баллистики.
"Будьте внимательны, враг может нанести комбинированный удар, применив баллистику", - говорится в сообщении.
Также мониторы предупреждают о движении дронов в направлении от Гидропарка на Печерск/ТЭЦ-5, на Золотые ворота и Шулявку. Один БПЛА движется из Вышгорода в направлении столицы.
Ракетная угроза для Киева
По состоянию на 09:06 известно о ракетной опасности для Киева.
"Ракета в районе Ични, курс - столица", - пишет єРадар.
Вероятно, летит новая крылатая ракета "Изделие-30".
По данным ГУР, крылатая ракета под названием "Изделие-30" имеет размах крыльев около трёх метров, боевую часть массой до 800 кг и дальность поражения не менее 1500 километров. Первые случаи её использования были зафиксированы в конце прошлого года. Разработчиком ракеты является опытно-конструкторское бюро "Звезда", входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Что известно о последствиях атаки на Киев
Мэр Кличко сообщил, что в самом центре столицы рухнули обломки БПЛА.
"Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред