Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Анна Ярославская
16 марта 2026, 08:48обновлено 16 марта, 09:34
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистики.
Атака дронов
Вражеские дроны атакуют Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • В Киеве объявлена воздушная тревога
  • Столицу атакуют дроны

Утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атакует Киев дронами - в столице объявлена воздушная тревога. В городе - звуки стрельбы, работают силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работает на Оболони.

В Киевской городской военной администрации также сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговый канал ППО Радар сообщает о движении дронов в Киеве:

  • 2 "шахеда" на ТЭЦ-5;
  • 1 "шахед" на Бучу/Ирпень/Гостомель;
  • 1 шахед с Троещины на Воскресенку/Русановские Сады;
  • 1 шахед из Воскресенки на Левобережный массив.

Тем временем мониторинговый канал ЄРадар предупреждает об угрозе применения баллистики.

"Будьте внимательны, враг может нанести комбинированный удар, применив баллистику", - говорится в сообщении.

Также мониторы предупреждают о движении дронов в направлении от Гидропарка на Печерск/ТЭЦ-5, на Золотые ворота и Шулявку. Один БПЛА движется из Вышгорода в направлении столицы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ракетная угроза для Киева

По состоянию на 09:06 известно о ракетной опасности для Киева.

"Ракета в районе Ични, курс - столица", - пишет єРадар.

Вероятно, летит новая крылатая ракета "Изделие-30".

По данным ГУР, крылатая ракета под названием "Изделие-30" имеет размах крыльев около трёх метров, боевую часть массой до 800 кг и дальность поражения не менее 1500 километров. Первые случаи её использования были зафиксированы в конце прошлого года. Разработчиком ракеты является опытно-конструкторское бюро "Звезда", входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Что известно о последствиях атаки на Киев

Мэр Кличко сообщил, что в самом центре столицы рухнули обломки БПЛА.

"Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

