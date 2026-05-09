"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

Виталий Кирсанов
9 мая 2026, 21:43
Среди возможных мер обсуждаются ограничения, связанные с банковскими счетами и другими государственными сервисами.
Депутаты хотят помочь ТЦК искать
Депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов" / Коллаж: Главред, фото: Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве

Что сказал Александр Федиенко:

  • Часть людей выехала из мест проживания или скрывается
  • Необходимо принимать законодательные изменения, чтобы выявлять "уклонистов"

В Украине могут рассмотреть законодательные изменения, которые помогут территориальным центрам комплектования и социальной поддержки эффективнее разыскивать военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в интервью для "Апострофа".

По словам депутата, государство уже работает над инициативами, направленными на поддержку военнослужащих - в частности, над улучшением социальных льгот, денежного обеспечения и вопросами сроков службы. Эти шаги должны стать дополнительной мотивацией для военнообязанных граждан.

Однако, как отметил Федиенко, даже подобные меры не всегда побуждают людей добровольно обращаться в ТЦК.

"Нужно понимать, что война уже пятый год истощает Украину как государство и население. Количество людей не увеличивается, и это тоже необходимо учитывать", - подчеркнул он.

Депутат рассказал, что представители территориальных центров комплектования всё чаще жалуются на невозможность установить местонахождение отдельных военнообязанных.

По его словам, часть людей выехала из мест проживания или скрывается, из-за чего их фактически невозможно найти.

"Необходимо принимать законодательные изменения, которые помогут выявлять таких людей и возвращать их в поле зрения государства", - заявил Федиенко.

В качестве примера он привёл механизм работы исполнительной службы с должниками банков. По мнению депутата, похожие инструменты могут применяться и к гражданам, находящимся в розыске после получения повестки.

Среди возможных мер обсуждаются ограничения, связанные с банковскими счетами и другими государственными сервисами.

"Кто-то воюет, а кто-то продолжает жить обычной жизнью, находясь в розыске. Двойных стандартов быть не должно", - отметил народный депутат.

Федиенко также сообщил, что подобные инициативы уже обсуждались в профильном парламентском комитете. По его словам, внутри комитета существует поддержка идеи, однако конкретные законодательные изменения пока официально не зарегистрированы.

Будет ли эффективным снижение мобилизационного возраста в Украине — мнение эксперта

Военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине может дать определенный результат, однако такое решение должно приниматься очень осторожно.

Он подчеркивает, что ключевую роль играет не столько возраст мобилизованных, сколько уровень их подготовки и качество управления подразделениями. По словам эксперта, без надлежащей подготовки и эффективного командования такие изменения могут обернуться значительными и неоправданными потерями среди военных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live.

Кроме того, Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Hromadske.

Напомним, что 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

О личности: Александр Федиенко

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

