Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

В ближайшее время депутаты будут рассматривать законопроекты, представленные президентом.

Стало известно, когда депутаты рассмотрят законопроекты президента

Зеленский внес законопроект о продлении действия военного положения в Украине

Срок действия всеобщей мобилизации могут продлить до начала августа

Голосование по законопроектам состоится через несколько дней

Верховная Рада Украины получила законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

Их сегодня, 27 апреля, подал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие законопроекты №15197 и №15198 появились на сайте ВРУ.

В пояснительной записке к законопроекту 15197 говорится, что продлить действие военного положения и мобилизации необходимо в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Насколько в Украине продлят действие военного положения и мобилизации

Отметим, что нардеп Ярослав Железняк накануне сообщил, что сегодня состоится заседание Комитета по вопросам обороны, который должен рассмотреть законопроекты и вынести их на рассмотрение сессии.

"Снова на 90 суток. Это уже будет 19-й раз, когда Рада голосует по этим вопросам... Срок предыдущих указов действует сейчас до 4 мая 2026 года. Соответственно, продление будет до 2 августа. Пока дата рассмотрения — 28 апреля, но может быть и 29-е", — добавил он.

Напомним, Главред писал, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК. ТЦК могут переименовать в "Офис резерва".

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции, по крайней мере, по двум причинам.

Накануне стало известно, что в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации. Трудности с набором военнослужащих являются закономерными на фоне длительного конфликта.

О личности: Ярослав Железняк Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

