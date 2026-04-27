Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

Анна Косик
27 апреля 2026, 10:55
В ближайшее время депутаты будут рассматривать законопроекты, представленные президентом.
Стало известно, когда депутаты рассмотрят законопроекты президента

Главное:

  • Зеленский внес законопроект о продлении действия военного положения в Украине
  • Срок действия всеобщей мобилизации могут продлить до начала августа
  • Голосование по законопроектам состоится через несколько дней

Верховная Рада Украины получила законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

Их сегодня, 27 апреля, подал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие законопроекты №15197 и №15198 появились на сайте ВРУ.

видео дня

В пояснительной записке к законопроекту 15197 говорится, что продлить действие военного положения и мобилизации необходимо в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Насколько в Украине продлят действие военного положения и мобилизации

Отметим, что нардеп Ярослав Железняк накануне сообщил, что сегодня состоится заседание Комитета по вопросам обороны, который должен рассмотреть законопроекты и вынести их на рассмотрение сессии.

"Снова на 90 суток. Это уже будет 19-й раз, когда Рада голосует по этим вопросам... Срок предыдущих указов действует сейчас до 4 мая 2026 года. Соответственно, продление будет до 2 августа. Пока дата рассмотрения — 28 апреля, но может быть и 29-е", — добавил он.

Военное положение и мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК. ТЦК могут переименовать в "Офис резерва".

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции, по крайней мере, по двум причинам.

Накануне стало известно, что в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации. Трудности с набором военнослужащих являются закономерными на фоне длительного конфликта.

Больше новостей:

О личности: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Верховная Рада военное положение Владимир Зеленский законопроект новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:46Синоптик
Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:37Война
Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Последние новости

11:46

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:39

Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

11:37

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:23

Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензийВидео

11:16

Собаку из приюта впервые оставили саму вне клетки — ее реакция поразила людейВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

Реклама
09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

Реклама
05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

Реклама
20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

19:24

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

19:12

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

19:10

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

19:09

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

18:35

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

18:24

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

18:16

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:13

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять