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Когда нельзя менять постельное белье: дни, притягивающие бедность

Марина Иваненко
11 июня 2026, 17:07
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Наши предки верили, что смена постельного белья в определенные дни может привести к ссорам, бессоннице и неудачам. Когда лучше не перестилать постель.
Когда нельзя менять постельное белье
Когда нельзя менять постельное белье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • В какие дни, согласно народным приметам, не стоит менять постельное белье
  • Когда смена белья могла принести неудачу

Постельное белье для наших бабушек было не просто тканью, а местом, где человек восстанавливает силы. Именно поэтому вокруг него появилось много запретов. Раньше верили, что, если сменить простыни не в тот день, можно навлечь ссоры, болезни или потерять деньги. Главред расскажет об этом более подробно.

Как пишет издание ТСН, за этими старыми суевериями скрывается обычная жизненная мудрость. Существует несколько периодов, когда постель лучше не трогать.

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В большие праздники и во время полнолуния

Наши предки никогда не перестилали постель в большие церковные праздники или при смене луны. Верили, что так можно "вымести" из дома покой и привлечь неудачи. В такие дни старались просто отдыхать и не заниматься крупными домашними делами.

Вечером и ночью

По приметкам, после захода солнца постель лучше не трогать, чтобы не загнать в дом бессонницу и не прогнать удачу.

Если на ночь затеять стирку или уборку, вы просто устанете, взбудоражитесь и потом не сможете нормально заснуть.

Во время ссор

Если вы только что поссорились с родными, отложите уборку постели. Старики говорили, что чистое белье может "впитать" в себя злость, и тогда скандалы в доме станут постоянными. Сначала нужно успокоиться и помириться.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Когда человек болеет

Раньше говорили: "Не трогай постель, пока больной слаб". Верили, что смена белья мешает выздоровлению.

Сегодня врачи объясняют это иначе: когда человек трясет одеялами, поднимается пыль, возникают сквозняки, а самому больному приходится вставать. Это может только ухудшить самочувствие.

Перед важными делами

Если завтра у вас тяжелый день — собеседование, экзамен или серьезный разговор, — оставьте постель в покое. Предки верили, что смена постели перед этим может отпугнуть удачу. Психологи тоже согласны: в привычных условиях человек спит спокойнее и утром чувствует себя увереннее.

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