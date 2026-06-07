Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

О чем вы узнаете:
- К чему означает упавшая свеча в церкви.
- Что означает погасшая свеча за здоровье или за упокой
Многие люди приходят в церковь, чтобы поставить свечу за здоровье родных или за упокой умерших. Бывает так, что свеча вдруг гаснет или падает. В такие моменты человек часто пугается и думает, что случится что-то плохое. Однако народные приметы имеют несколько разных объяснений для таких ситуаций — Главред расскажет подробнее.
К чему падает свеча
Все зависит от того, как именно это произошло.
Выпала из рук — если вы просто уронили свечу, которую еще не успели зажечь, в этом нет ничего плохого. Это обычная случайность из-за волнения.
Упала из рук незамужней девушки — в древности верили, что это хороший знак, обещающий скорую свадьбу.
Упала уже зажженная свеча с подсвечника — по приметкам, это может предупреждать о каких-то неприятных новостях от близких.
Упала зажженная свеча дома — это просто предвещает неожиданные новости, которые не обязательно будут плохими.
Что означает, если свеча погасла
В народе считают, что здесь все зависит от того, зачем вы ее ставили.
Если погасла свеча за упокой
По поверьям, это может означать, что покойный человек ушел из жизни с обидой на кого-то. В таком случае советуют мысленно попросить у умершего прощения, трижды прочитать молитву за упокой и зажечь свечу снова.
Если погасла свеча за здоровье
Народные приметы гласят, что у кого-то из родных могут начаться проблемы со здоровьем. Чтобы отвести беду, советуют простить всех своих врагов, искренне попросить у Бога здоровья для семьи и еще раз зажечь свечу.
Стоит ли волноваться из-за погасшей свечи
Не стоит сразу паниковать. В церквях свечи очень часто гаснут или падают из-за обычного сквозняка или потому, что их неправильно закрепили в гнезде подсвечника. Если свеча погасла, просто зажгите ее снова.
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