Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

Многие люди волнуются, когда свеча в церкви падает или гаснет. Как такие случаи объясняют народные приметы и что советуют делать после этого.

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Свечи в церкви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

К чему означает упавшая свеча в церкви.

Что означает погасшая свеча за здоровье или за упокой

Многие люди приходят в церковь, чтобы поставить свечу за здоровье родных или за упокой умерших. Бывает так, что свеча вдруг гаснет или падает. В такие моменты человек часто пугается и думает, что случится что-то плохое. Однако народные приметы имеют несколько разных объяснений для таких ситуаций — Главред расскажет подробнее.

К чему падает свеча

Все зависит от того, как именно это произошло.

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Выпала из рук — если вы просто уронили свечу, которую еще не успели зажечь, в этом нет ничего плохого. Это обычная случайность из-за волнения.

Упала из рук незамужней девушки — в древности верили, что это хороший знак, обещающий скорую свадьбу.

Упала уже зажженная свеча с подсвечника — по приметкам, это может предупреждать о каких-то неприятных новостях от близких.

Упала зажженная свеча дома — это просто предвещает неожиданные новости, которые не обязательно будут плохими.

Что означает, если свеча погасла

В народе считают, что здесь все зависит от того, зачем вы ее ставили.

Если погасла свеча за упокой

По поверьям, это может означать, что покойный человек ушел из жизни с обидой на кого-то. В таком случае советуют мысленно попросить у умершего прощения, трижды прочитать молитву за упокой и зажечь свечу снова.

Если погасла свеча за здоровье

Народные приметы гласят, что у кого-то из родных могут начаться проблемы со здоровьем. Чтобы отвести беду, советуют простить всех своих врагов, искренне попросить у Бога здоровья для семьи и еще раз зажечь свечу.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Стоит ли волноваться из-за погасшей свечи

Не стоит сразу паниковать. В церквях свечи очень часто гаснут или падают из-за обычного сквозняка или потому, что их неправильно закрепили в гнезде подсвечника. Если свеча погасла, просто зажгите ее снова.

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