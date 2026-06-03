Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

Брошь на одежде издавна считается защитой от негативной энергии. Как правильно её носить, кому чаще всего прикрепляют такой оберег и что говорят приметы.

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Как правильно носить заколку? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему заколку считают оберегом от сглаза

Как правильно прикалывать булавку

Где лучше всего прикреплять булавку на одежде

Многие люди до сих пор верят в приметы и используют различные обереги для защиты от сглаза, зависти или негативной энергии. Одним из самых популярных и доступных предметов для этого является обычная металлическая булавка. Этот способ защиты использовали еще наши бабушки, и он остается актуальным в народной культуре и сегодня. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание"Телеграф", в народном сознании булавка выполняет роль простого, но эффективного оберега. Суеверия гласят: если человек смотрит на вас с дурными намерениями, его взгляд сначала падает на блестящий металл. Таким образом предмет как бы перебирает весь негатив на себя, защищая владельца.

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Как правильно прикрепить булавку, чтобы она защищала от сглаза

Чтобы оберег "работал" по всем канонам народных примет, стоит придерживаться нескольких простых советов.

Головкой вниз

Шпильку обязательно нужно крепить головкой вниз. Считается, что так весь собранный негатив символически "уйдет в землю".

Где носить булавку

Чаще всего ее прикалывают с внутренней (изнаночной) стороны одежды, чтобы она не бросалась в глаза. Обычно выбирают место возле сердца или ближе к подолу. Однако есть и другое мнение: некоторые прикрепляют ее на видном месте, чтобы она сразу привлекала внимание возможного завистника.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Кому, согласно приметам, больше всего нужен такой оберег

В традициях выделяют две группы людей, которые, по поверьям, больше всего нуждаются в защите от сглаза.

Невесты

Во время свадьбы к платью невесты часто незаметно прикрепляют булавку, чтобы уберечь семейное счастье от завистливых взглядов гостей или прохожих.

Дети

Поскольку маленькие дети считаются наиболее уязвимыми к чужому влиянию, мамы часто прикрепляют булавки к детской одежде или коляскам во время прогулок.

Верить в защитные свойства обычной булавки или нет — личный выбор каждого. Однако для многих этот предмет остается простым психологическим способом чувствовать себя увереннее и безопаснее в обществе.

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