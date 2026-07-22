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"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

Дарья Пшеничник
22 июля 2026, 10:35
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Россия больше не готова к территориальным уступкам и делает ставку на силовой захват Донецкой области.
Россия больше не готова вернуть Украине некоторые оккупированные территории / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Главное из новости:

  • Кремль отказался возвращать оккупированные земли
  • Путин стремится к полному контролю над Донецкой областью
  • Захваченные районы Сумской и Харьковской областей РФ хочет превратить в буферные зоны

Россия отказалась возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможного соглашения о прекращении войны и планирует превратить эти земли в буферные зоны. Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю, передает Bloomberg.

По словам собеседников издания, диктатор Владимир Путин по-прежнему настроен силой установить полный контроль над Донецкой областью. Кроме того, Кремль намерен сохранить за собой захваченные районы Сумской и Харьковской областей именно в качестве буферных зон.

Изменение подхода Кремля источники связывают с обострением риторики Вашингтона, которую в Москве воспринимают как признак провала неформальных договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.

"Путин отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает все более конфронтационные заявления со стороны США как доказательство того, что неформальные договоренности, достигнутые во время его саммита на Аляске с президентом Дональдом Трампом, развалились", - подчеркнули эти источники.

О чём шла речь в договорённостях "духа Анкориджа"

Вашингтон официально отрицает факт заключения какого-либо соглашения о прекращении войны во время августовского саммита. Впрочем, в Кремле настаивают, что между Путиным и Трампом существовал неформальный пакет обязательств.

"Они предусматривали давление на Украину с целью заставить её отдать территории в восточной части Донецкой области в обмен на возвращение Россией оккупированных районов северной части Сумской и северо-восточной части Харьковской областей", - напомнили в материале.

Условие для возвращения за стол переговоров

Два источника, близкие к Кремлю, утверждают, что Россия согласится вернуться к переговорам только после достижения главной цели - установления полного контроля над Донецкой областью. Один из собеседников добавил, что руководство Минобороны РФ заверило президента в том, что захватить регион реально до конца текущего года.

Однако не все в военном командовании России разделяют этот оптимизм.

"Многие представители российских вооруженных сил считают этот график нереалистичным и убеждены, что контроль над Донецкой областью удастся установить только в 2027 году", - сообщил источник, близкий к Министерству обороны в Москве.

Какой сценарий войны готовит РФ - комментарий политолога

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Главреду" заявил, что телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также информация о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot вызвали разочарование в России. В то же время, по его мнению, именно такая реакция может подтолкнуть Кремль к опасным решениям.

Политолог призвал не делать слишком оптимистичных выводов из негативных настроений в российском руководстве, поскольку они могут иметь неоднозначные последствия. По его словам, в первую очередь это укрепляет позиции так называемой "партии войны" в России - сторонников отказа от любых договоренностей с США, которые могут убедить Владимира Путина полностью прекратить переговоры с Дональдом Трампом.

Фесенко признал, что нынешняя ситуация в целом выглядит благоприятной для Украины, однако в то же время она может укрепить позиции тех представителей российской власти, которые выступают за дальнейшую эскалацию войны и усиление военного давления.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что вновь собрать делегации можно в Турции для возобновления дипломатических усилий. По его словам, в настоящее время переговорный процесс фактически остановился, а боевые действия усилились, и необходимо срочно возобновить диалог.

Политолог Вадим Денисенко высказал мнение, что до реальных переговоров между лидерами Украины и России еще далеко. Он подчеркнул, что формат "один на один" является очень рискованным для переговоров и требует предварительных шагов. Аналитик также отметил, что ключевыми факторами являются изменение риторики США и необходимость дождаться разговора Трампа с Путиным.

В Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, посвященная поиску путей прекращения войны России против Украины. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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