Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

Кратко:
- Как выглядела девушка до
- Что с ней сделали
Украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.
На этот раз студия отправилась делать перевоплощение для совершенно другой участницы, но та перестала выходить на связь.
"Мы долго искали ее, но все было напрасно. Когда уже собирались ехать домой, возле обычного деревенского магазина увидели молодую девушку, под палящим солнцем косившую траву. Мы предложили ей бесплатное перевоплощение. Так мы познакомились с Анастасией. В свой единственный выходной она приехала в нашу студию, даже не представляя, насколько изменится ее жизнь", - говорят мастера студии.
Там также рассказали, что после этого девушку Анастасию повезли назад в деревню в магазин, где она работает, что бы посмотреть на реакцию сотрудников.
Стоит ли говорить, что итак красивая девушка превратилась еще и в стильную модель.
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The One Makeup Beauty Studio
The One Makeup Beauty Studio – бьюти-студия в Украине, которая специализируется на макияже, прическах, перевоплощениях и создании образов для клиентов.
Ее Instagram-аккаунт используют как основную платформу для демонстрации работ: до/после макияжей и причесок, трансформаций, стайлинга, что показывает спектр возможных изменений и конечный результат для клиентов.
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