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Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

Алена Кюпели
21 июля 2026, 22:47
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Студия макияжа берет обычных женщин и превращает их в глянцевых красоток.
Девушка прошла удивительное перевоплощение
Девушка прошла удивительное перевоплощение / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как выглядела девушка до
  • Что с ней сделали

Украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.

На этот раз студия отправилась делать перевоплощение для совершенно другой участницы, но та перестала выходить на связь.

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Радикальное преображение для девушки Анастасии
Радикальное преображение для девушки Анастасии / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

"Мы долго искали ее, но все было напрасно. Когда уже собирались ехать домой, возле обычного деревенского магазина увидели молодую девушку, под палящим солнцем косившую траву. Мы предложили ей бесплатное перевоплощение. Так мы познакомились с Анастасией. В свой единственный выходной она приехала в нашу студию, даже не представляя, насколько изменится ее жизнь", - говорят мастера студии.

Девушка и ее перевоплощение
Девушка и ее перевоплощение / Скриншот

Там также рассказали, что после этого девушку Анастасию повезли назад в деревню в магазин, где она работает, что бы посмотреть на реакцию сотрудников.

Девушка и ее перевоплощение
Девушка и ее перевоплощение / Скриншот

Стоит ли говорить, что итак красивая девушка превратилась еще и в стильную модель.

Как она выглядела до
Как она выглядела до / Скриншот
Девушка и ее перевоплощение
Девушка и ее перевоплощение / Скриншот

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The One Makeup Beauty Studio

The One Makeup Beauty Studio – бьюти-студия в Украине, которая специализируется на макияже, прическах, перевоплощениях и создании образов для клиентов.

Ее Instagram-аккаунт используют как основную платформу для демонстрации работ: до/после макияжей и причесок, трансформаций, стайлинга, что показывает спектр возможных изменений и конечный результат для клиентов.

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