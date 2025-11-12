Укр
Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

Алена Кюпели
12 ноября 2025, 21:02
65-летняя женщина стала похожей на голливудскую актрису из современного кино.
Перевоплощение украинок
Перевоплощение украинок / Коллаж Главред, фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Кратко:

  • Какой образ сделали для женщины
  • Кто сделал ей такой подарок

Украинцы не зря считаются талантливыми по всем. А уровень услуг красоты вообще можно считать заоблачным и люди по всему миру пытаются попасть именно к украинским мастерицам.

Одна украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.

Главред уже показывал невероятное преображение 72-летней пенсионерки, которая подрабатывала мытьем посуды. Ее образ можно посмотреть тут.

На этот раз, героиней преображения стала мама взрослой дочери из Днепра. "Они приехали к нам из Днепра, а мама до последнего момента даже не знала, куда именно они едут. Мы сделали все, чтобы этот день стал для нее незабываемым – новая стрижка, покраска, макияж, образ и, конечно, море эмоций.И кажется, реакция мамы и дочери на результат говорит сама за себя. После перевоплощения дочь сказала: "Я следующая приеду к вам!" - пишут создательницы красоты.

До и после макияжа: перевоплощение

В комментарии также пришла и сама дочка. "Моя мамулечка любимая, сюрприз удался. Я знала, что будет круто, но не ожидала, что настолько. Кстати, маме 65 лет, а после преображения я бы больше 45 не дала", - написала она.

Перевоплощение пенсионерки
Перевоплощение пенсионерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

После перевоплощения женщина стала еще красивее, чем была. Макияж лишь подчеркнул черты лица женщины, а одежда сделала ее современной и стильной.

Перевоплощение пенсионерки
Перевоплощение пенсионерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio
Перевоплощение пенсионерки
Перевоплощение пенсионерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

