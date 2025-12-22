Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искать

Массовые находки древних сокровищ в Украине имеют не случайный характер, ведь еще тысячу лет назад волхвы и жрецы сознательно выбирали сакральные места.

О чем идет речь в материале:

Где в Украине находят сокровища

Как найти древние сокровища Украины

Какие есть сакральные места Украины

Древние сокровища в Украине находят не случайно - места для обрядов, жертвоприношений и тайников выбирались по четким сакральным правилам, которые были хорошо известны волхвам еще тысячу лет назад. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, где в Украине находят сокровища.

Реки как сакральные места древних славян

Еще в X веке византийский император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении империей" описал традиции древних славян, связанные с мистическими обрядами у воды.

"Славяне поклоняются также рекам, нимфам и другим божествам. Приносят им жертвы и во время жертвоприношений гадают", - писал Константин Багрянородный.

По словам исследователей и практиков эзотерических традиций, именно реки считались местами силы, где происходил контакт между мирами.

"Реки в целом имеют такой эзотерический смысл, как связь тонкого мира с материальным. Вода лучше всего поглощает энергию и может провести дух в тонкий план. Поэтому это действительно места, где энергия более благоприятна для ритуалов", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.

Почему клады находят не в воде, а на полях - где прятали сокровища раньше в Украине

На протяжении веков наши предки приносили щедрые дары рекам - украшения, металлические изделия и другие ценности. Со временем многие реки изменили свои русла, и сакральные места оказались далеко от воды.

"Со временем реки меняют свое русло. И сейчас это уже не река, это поле или луг. И на нем можно вести поиск и найти все те украшения, которые были в жертвоприношении", - сказал кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самков.

Именно поэтому сегодня массовые находки древних кладов часто случаются в, казалось бы, обычных местах - на лугах, сельскохозяйственных угодьях или вблизи старых поселений.

Кем стали волхвы после христианизации

После прихода христианства древние жрецы-волхвы оказались под давлением новой религиозной системы. Они были вынуждены покидать города и поселяться в труднодоступных местах.

"До прихода христианства волхвы были именно мужчины, а потом эти знания начали получать и женщины, поэтому начало появиться большое количество именно ведьм", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.

Со временем волхвы трансформировались в гидунов, мольфаров и ведьмаков, сохраняя знания о ритуалах, местах силы и тайниках сокровищ.

Охота на ведьм и страх перед знаниями

Церковная и светская власть часто обвиняла ведьм во всех возможных бедах - от болезней до неурожая. Это приводило к массовым преследованиям.

"Это было очень распространено, и в судах попадали дела о наведении мора на села, боролись, например, с такими колдунами, причем боролись очень страшно, жестоко", - рассказал завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.

Впрочем, за преследованиями часто стояли не только страхи, но и вполне прагматичные мотивы.

Как ведьм использовали для поиска сокровищ

Во времена, когда не существовало металлоискателей и современных технологий, люди обращались к тем, кто, по поверьям, мог "видеть" сокровища.

"Ведьм могли преследовать, чтобы они помогали искать эти самые сокровища, потому что тогда металлоискателей не было, и без ведьм это действительно было почти невозможно", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.

По ее словам, для этого использовались специальные медитативные практики.

"У ведьм были определенные практики медитативные, когда они вызывают своих духов-помощников, которые уже помогут найти сокровищное место", - объясняет Акуленкова.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

