Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искать

О чем идет речь в материале:
- Где в Украине находят сокровища
- Как найти древние сокровища Украины
- Какие есть сакральные места Украины
Древние сокровища в Украине находят не случайно - места для обрядов, жертвоприношений и тайников выбирались по четким сакральным правилам, которые были хорошо известны волхвам еще тысячу лет назад. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.
Главред выяснил, где в Украине находят сокровища.
Реки как сакральные места древних славян
Еще в X веке византийский император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении империей" описал традиции древних славян, связанные с мистическими обрядами у воды.
"Славяне поклоняются также рекам, нимфам и другим божествам. Приносят им жертвы и во время жертвоприношений гадают", - писал Константин Багрянородный.
По словам исследователей и практиков эзотерических традиций, именно реки считались местами силы, где происходил контакт между мирами.
"Реки в целом имеют такой эзотерический смысл, как связь тонкого мира с материальным. Вода лучше всего поглощает энергию и может провести дух в тонкий план. Поэтому это действительно места, где энергия более благоприятна для ритуалов", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.
Смотрите видео о том, почему клады находят возле рек:
Почему клады находят не в воде, а на полях - где прятали сокровища раньше в Украине
На протяжении веков наши предки приносили щедрые дары рекам - украшения, металлические изделия и другие ценности. Со временем многие реки изменили свои русла, и сакральные места оказались далеко от воды.
"Со временем реки меняют свое русло. И сейчас это уже не река, это поле или луг. И на нем можно вести поиск и найти все те украшения, которые были в жертвоприношении", - сказал кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самков.
Именно поэтому сегодня массовые находки древних кладов часто случаются в, казалось бы, обычных местах - на лугах, сельскохозяйственных угодьях или вблизи старых поселений.
Кем стали волхвы после христианизации
После прихода христианства древние жрецы-волхвы оказались под давлением новой религиозной системы. Они были вынуждены покидать города и поселяться в труднодоступных местах.
"До прихода христианства волхвы были именно мужчины, а потом эти знания начали получать и женщины, поэтому начало появиться большое количество именно ведьм", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.
Со временем волхвы трансформировались в гидунов, мольфаров и ведьмаков, сохраняя знания о ритуалах, местах силы и тайниках сокровищ.
Охота на ведьм и страх перед знаниями
Церковная и светская власть часто обвиняла ведьм во всех возможных бедах - от болезней до неурожая. Это приводило к массовым преследованиям.
"Это было очень распространено, и в судах попадали дела о наведении мора на села, боролись, например, с такими колдунами, причем боролись очень страшно, жестоко", - рассказал завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.
Впрочем, за преследованиями часто стояли не только страхи, но и вполне прагматичные мотивы.
Как ведьм использовали для поиска сокровищ
Во времена, когда не существовало металлоискателей и современных технологий, люди обращались к тем, кто, по поверьям, мог "видеть" сокровища.
"Ведьм могли преследовать, чтобы они помогали искать эти самые сокровища, потому что тогда металлоискателей не было, и без ведьм это действительно было почти невозможно", - указывает ведьма Дарья Акуленкова.
По ее словам, для этого использовались специальные медитативные практики.
"У ведьм были определенные практики медитативные, когда они вызывают своих духов-помощников, которые уже помогут найти сокровищное место", - объясняет Акуленкова.
Вам также может быть интересно:
- "Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там было
- В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернут
- Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред