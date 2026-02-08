Укр
Читать на украинском
Дружить ли с бывшими после развода: психолог назвала самые частые ошибки

Марина Иваненко
8 февраля 2026, 06:03
91
Развод не всегда означает войну. Когда дружба с бывшим возможна, как отпустить обиды и почему благодарность за прошлое открывает путь к новым отношениям.
Дружить ли с бывшим после развода?
Дружить ли с бывшим после развода? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Можно ли остаться с бывшим мужем друзьями
  • Как выглядят отношения с бывшим мужем

Вопрос о том, возможны ли дружеские отношения после разрыва романтических отношений, остается одним из самых дискуссионных в современной психологии. Для одних это кажется невозможным из-за боли, предательства и обид. Для других — становится естественным продолжением общей жизненной истории. Главред расскажет о проблемах в отношениях бывших подробнее.

Психолог Юлия Латуненко объясняет, почему дружба с бывшими партнерами может быть признаком эмоциональной зрелости и как трансформировать ненависть в благодарность.

видео дня

Почему большинство разводов проходят через ненависть

Большинство расставаний происходят на фазе острой вражды. Ее основой становится чувство несправедливости, разрушенные ожидания и накопленные обиды. Когда партнеры не умеют вести диалог и брать ответственность за собственные эмоции, разрыв превращается в настоящее поле битвы, где каждый стремится доказать свою правоту или отомстить.

В таком эмоциональном состоянии сама идея дружбы с бывшим кажется абсурдной и даже унизительной.

Черно-белое мышление как признак незрелости

Юлия Латуненко подчеркивает: если человек видит мир только в крайностях — "или любовь, или ненависть" — это может свидетельствовать об эмоциональной незрелости, подростковом мышлении или так называемой пограничной склонности.

Эмоционально взрослая личность способна видеть оттенки. Она понимает, что даже в неудачном браке или токсичных отношениях был положительный опыт, важные уроки и моменты настоящей близости.

Совместные дети — главный аргумент за мирные отношения

Самым весомым аргументом в пользу доброжелательных отношений после развода являются общие дети. Развод с партнером не должен означать развод с ребенком.

Психолог подчеркивает: выбирая человека для отцовства, вы подписываете невидимый контракт — этот человек навсегда остается частью вашей жизни.

Каким должен быть "дружеский формат" ради детей

Речь идет не о чрезмерной близости или имитации семьи, а о базовой человеческой зрелости:

  • Доброжелательность — умение спокойно и конструктивно обсуждать вопросы, связанные с ребенком.
  • Взаимопомощь — готовность поддержать друг друга в критических ситуациях.
  • Совместное время — возможность иногда встречаться вместе (например, за кофе), чтобы ребенок видел: родители уважают друг друга.

Такой формат минимизирует психологическую травму ребенка и формирует у него здоровую модель отношений.

Видео о том, стоит ли оставаться с бывшим в дружеских отношениях, можно посмотреть здесь:

Личный опыт психолога

Юлия Латуненко открыто делится собственным опытом: она поддерживает дружеские отношения со всеми тремя бывшими мужьями. Это общение без флирта, ревности или романтических подтекстов — только уважение к общему прошлому и принятие выбора друг друга.

Принципы здоровой дружбы после развода

Психолог выделяет три ключевых принципа:

Опирайтесь на позитив

Не позволяйте негативному финалу перечеркнуть годы хорошего совместного опыта.

Отпустите травмы

Обиды и ненависть отягощают прежде всего вашу жизнь. Пока боль не прожита, сердце остается закрытым для новых отношений.

Признайте ценность выбора

Даже если отношения кажутся ошибкой, они были необходимы для вашего развития. Благодарность за полученные уроки — ключ к внутренней свободе.

Когда мешает новый партнер

Часто дружбе с бывшим мешает новый партнер. Ревность, контроль и запреты на общение обычно свидетельствуют о низкой самооценке и страхе потери.

Психолог предупреждает: никто не имеет права ограничивать вашу свободу или стирать части вашей жизни. В здоровых отношениях всегда есть место доверию и уважению к прошлому партнеру.

Эмоциональная зрелость как результат внутренней работы

Отношения — это не сказочный рай, где сбываются детские мечты, а серьезная работа души. Способность отделить ценный опыт от боли и остаться людьми после развода — признак настоящей эмоциональной зрелости.

Если же боль и гнев не проходят годами, это может быть сигналом о непроработанных детских травмах, которые мы бессознательно проецируем на партнеров.

Отпуская ненависть, вы не делаете одолжение бывшему — вы очищаете собственное внутреннее пространство для новых, светлых и здоровых отношений.

О персоне: Юлия Латуненко

Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.

Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

