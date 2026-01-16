Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

Рассказываем, что именно помогает успешным людям завершать день правильно.

Вы узнаете:

Что делают успешные люди перед сном

Почему полезно читать перед сном

Как медитация помогает заснуть

Режим перед сном имеет не меньшее значение, чем утренние привычки. То, что мы делаем в последние минуты перед отдыхом, влияет на качество сна, уровень энергии и даже на наше настроение на следующий день. Успешные люди хорошо понимают эту закономерность и уделяют вечерним ритуалам особое внимание.

Главред узнал, какие ключевые действия перед сном успешные люди никогда не пропускают.

Чтение

Как отмечает Interia Kobieta, чтение перед сном — это не только способ расслабиться. Для многих лидеров мнений и людей, достигших значительных результатов в своей сфере, это обязательная часть дня. Они относятся к этому настолько серьезно, что планируют время для чтения в своем календаре.

Книги помогают переключиться с рабочих забот на другой ритм, снять напряжение и настроиться на отдых. Кто-то выбирает художественную литературу, чтобы погрузиться в мир историй и отвлечься от повседневных проблем. Другие предпочитают философские тексты или нон-фикшн, чтобы получить новые идеи и вдохновение.

Эксперты отмечают, что чтение перед сном формирует привычку к постоянному развитию. Даже несколько страниц ежедневно постепенно обогащают знания, расширяют кругозор и поддерживают интеллектуальный тонус.

Медитация

Медитация помогает очистить мысли от накопленного в течение дня стресса и настроиться на восстановление. Успешные люди знают, что если ложиться спать с негативными переживаниями, это только ухудшит качество отдыха. Поэтому они сознательно избегают повторного прокручивания неприятных моментов и выбирают медитацию как способ сосредоточиться на спокойствии.

Медитация может быть разной, от нескольких минут тишины до специальных практик с дыханием или проявлением желаемого будущего. В любом случае она создает ощущение внутреннего равновесия, которое переносится на следующий день. Это своеобразный "перезапуск" для мозга, позволяющий проснуться более сосредоточенным и готовым к новым задачам.

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

